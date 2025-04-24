Mercedes'ten Şanghay çıkarması: Vision V ve uzun CLA tanıtıldı!

Mercedes-Benz, Şanghay Otomobil Fuarı öncesinde düzenlediği özel etkinlikte yeni modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni nesil dijital lüksü temsil eden Vision V konsepti ve sadece Çin pazarı için geliştirilen uzun şasili CLA modeli gözler önüne serildi.

Mercedes-Benz, Şanghay Otomobil Fuarı 2025 öncesinde yeni araç ve teknolojileri tanıttı. West Bund Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel etkinlikte tanıtılan Vision V konsept aracı ile yalnızca Çin pazarı için geliştirilen CLA Long Wheelbase modeli, otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Her iki model de 2 Mayıs'a kadar Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki Mercedes-Benz standında ziyaretçileri bekliyor.

MERCEDES, VISION V DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

Modeller hakkında şu bilgiler verildi:

Vision V konsept aracı, Mercedes-Benz'in geniş alanı maksimum ayrıcalık ve benzeri görülmemiş bir dijital deneyimle birleştirme vizyonunu ortaya koyuyor. Vision V, şoförlü lüks ve zarif bir araç olarak yepyeni bir konfor dünyası sunuyor. Analog işçilik, kullanıcıyı içine çeken etkileyici bir deneyimle buluşarak bütüncül ve büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Sportif ve zarif dış tasarımıyla öne çıkan model, ikonik çizgileriyle hem dinamizmi hem de prestiji aynı anda yansıtıyor.

Modüler, esnek ve ölçeklenebilir Van Mimarisi’nin 2026 yılından itibaren tanıtılmasıyla yeni bir dönem başlayacak. Gelecekteki model portföyü, her biri farklı müşteri gereksinimlerine uygun olarak pratik, giriş segmenti aile araçlarından ve özel VIP servislerden geniş kullanım alanına sahip lüks MPV’lere kadar uzanacak.

Marka, model portföyünün en üst seviyesini genişleterek otomotivde lüksü tanımlayan kendine özgü bir segment oluşturuyor. Bu stratejinin altını çizmek için de Van Elektrik Mimarisi’ni temel alan özel olarak konumlandırılmış araçlar Mercedes-Benz VLE ve VLS olarak adlandırılacak.

UZUN ŞASİ VERSİYONUYLA ÇIKACAK

Yaklaşık bir ay önce Roma'da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni CLA'nın ardından marka, bu araç sınıfında ilk kez uzun şasi mesafesine sahip versiyonunu tanıtıyor. Marka, Çin pazarı için özel olarak geliştirilen bu yeni model ile müşterilerine daha fazla alan, daha zarif bir tasarım, daha yüksek konfor, daha gelişmiş zekâ ve daha yüksek verimlilik sunuyor.

Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA) üzerine inşa edilen ilk araç olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda markanın kendi geliştirdiği yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk model olmanın yanı sıra markanın ilk yazılım tanımlı aracı konumunda.

Elektrikli versiyon, arkaya konumlandırılmış bir motor, çift vitesli şanzıman ve 800 voltluk bir mimari ile sunulacak. WLTP normlarına göre, 100 kilometrede 12,2 kWh’ye kadar enerji tüketiyor. Elektrikli menzil ise WLTP ölçümlerine göre etkileyici bir şekilde 792 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu özellikleriyle, uzun şasiye sahip versiyon da CLA'nın etkileyici verimlilik seviyesini ileriye taşıyor.