Modifiye yasağı neleri kapsıyor cezası ne kadar? 1 Nisan sonrası ceza gelecek işlemler
Türkiye'de modifiye araç meraklılarını doğrudan ilgilendiren "Yeni Trafik Kanunu" yürürlüğe konuldu. 2026 yılı itibarıyla denetimlerin artırıldığı düzenlemede, özellikle ses ve görüntü sistemlerine ilişkin ağır yaptırımlar öne çıkıyor. Araç sahiplerine standartlara aykırı uygulamaları düzeltmeleri amacıyla 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek trafik kontrollerinde, standart dışı plakalar (APP), sonradan monte edilen büyük multimedya ekranları ve çevreyi rahatsız eden ses sistemleri tavizsiz biçimde cezalandırılacak.
Türkiye genelinde trafikte yüksek sesle müzik yayını yapan, teknik nitelikleri standart dışına çıkarılan ve "basıklık" olarak adlandırılan süspansiyon değişiklikleri uygulanan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı duyurulara göre, modifiye yasağı kaldırılmadığı gibi, yaptırımlar ve kontrol mekanizmaları en üst düzeyde uygulanacak. Modifiye yasağı, araç üzerinde gerçekleştirilen her değişikliğin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Yapılan işlemlerin "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olması, yetkili mühendislerce onaylanarak araç tescil belgesine (ruhsata) kaydedilmesi zorunlu tutuluyor. Ruhsata işlenmiş ve teknik kriterleri sağlayan modifikasyonlar ise trafik cezası kapsamı dışında değerlendirilmektedir.
HABERİN ÖZETİ
Yasaklanan başlıca uygulamalar arasında çevreyi rahatsız eden yüksek güçlü ses sistemleri, büyük multimedya ekranları, aracın zemine yaklaştırılması (basıklık), standartlara aykırı aydınlatma sistemleri, yüksek sesli egzozlar, 'chip tuning' işlemleri, ruhsata kaydedilmemiş renk değişiklikleri, cam filmleri, standart dışı jant-lastik kombinasyonları ve gövde kitleri bulunmaktadır.
Ses, müzik ve görüntü sistemleri için 21.000 TL ceza ve 30 gün trafikten men uygulanacaktır.
Teknik değişiklikleri ruhsata kaydettirmemenin cezası 4.300 TL ve 20 ceza puanıdır.
APP plaka kullanımı için 1 Nisan'dan sonra idari para cezası uygulanacaktır.