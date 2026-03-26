Türkiye genelinde trafikte yüksek sesle müzik yayını yapan, teknik nitelikleri standart dışına çıkarılan ve "basıklık" olarak adlandırılan süspansiyon değişiklikleri uygulanan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı duyurulara göre, modifiye yasağı kaldırılmadığı gibi, yaptırımlar ve kontrol mekanizmaları en üst düzeyde uygulanacak. Modifiye yasağı, araç üzerinde gerçekleştirilen her değişikliğin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Yapılan işlemlerin "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olması, yetkili mühendislerce onaylanarak araç tescil belgesine (ruhsata) kaydedilmesi zorunlu tutuluyor. Ruhsata işlenmiş ve teknik kriterleri sağlayan modifikasyonlar ise trafik cezası kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

HABERİN ÖZETİ Modifiye yasağı neleri kapsıyor cezası ne kadar? 1 Nisan sonrası ceza gelecek işlemler Türkiye genelinde trafikte yüksek sesle müzik yayını yapan, standart dışı süspansiyon değişiklikleri uygulanan ve teknik nitelikleri değiştirilen araçlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatılmıştır. Modifiye yasağı kaldırılmamış olup, yaptırımlar ve kontrol mekanizmaları en üst düzeyde uygulanacaktır. Araç üzerindeki değişikliklerin 'Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olması ve ruhsata işlenmesi zorunludur. Yasaklanan başlıca uygulamalar arasında çevreyi rahatsız eden yüksek güçlü ses sistemleri, büyük multimedya ekranları, aracın zemine yaklaştırılması (basıklık), standartlara aykırı aydınlatma sistemleri, yüksek sesli egzozlar, 'chip tuning' işlemleri, ruhsata kaydedilmemiş renk değişiklikleri, cam filmleri, standart dışı jant-lastik kombinasyonları ve gövde kitleri bulunmaktadır. Ses, müzik ve görüntü sistemleri için 21.000 TL ceza ve 30 gün trafikten men uygulanacaktır. Teknik değişiklikleri ruhsata kaydettirmemenin cezası 4.300 TL ve 20 ceza puanıdır. APP plaka kullanımı için 1 Nisan'dan sonra idari para cezası uygulanacaktır.

MODİFİYE YASAĞI NELERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte "modifiye" kapsamında yapılan pek çok işlem teknik ve güvenlik ölçütlerine bağlandı. Yasaklanan ya da izne tabi tutulan başlıca uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

Araca sonradan ilave edilen, çevreyi rahatsız eden yüksek güçlü ses sistemleri ile sürücünün dikkatini dağıtma potansiyeli bulunan büyük multimedya ekranları.

Aracın yaylarının kesilmesi ya da teknik yapısının değiştirilerek zemine yaklaştırılması (basıklık), sürüş emniyetini riske attığı gerekçesiyle en sıkı denetlenen maddeler arasında yer alıyor.

Standartlara aykırı xenon farlar, renkli stop lambaları ve araç dışına eklenen güçlü aydınlatma sistemleri.

Yüksek ses çıkaran egzoz sistemleri ile motor gücünü izinsiz artırmaya yönelik "chip tuning" işlemleri.

Ruhsata kaydedilmemiş renk değişiklikleri, cam filmi kaplamaları, standart dışı jant-lastik kombinasyonları ve gövde kitleri (body kit).

GÜNCEL MODİFİYE CEZALARI

Yeni Trafik Kanunu çerçevesinde uygulanan idari para cezaları ve yaptırımlar şu şekildedir:

Ses, Müzik ve Görüntü Sistemleri

21.000 TL

30 Gün Trafikten Men

Teknik Değişiklikleri Ruhsata Kaydettirmemek (Madde 32/1)

4.300 TL

20 Ceza Puanı

Drift ve Yarış Yapılması

46.000 TL

2 Yıl Ehliyete El Konulması

APP Plaka Kullanımı