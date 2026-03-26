Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Modifiye yasağı neleri kapsıyor cezası ne kadar? 1 Nisan sonrası ceza gelecek işlemler

Türkiye'de modifiye araç meraklılarını doğrudan ilgilendiren "Yeni Trafik Kanunu" yürürlüğe konuldu. 2026 yılı itibarıyla denetimlerin artırıldığı düzenlemede, özellikle ses ve görüntü sistemlerine ilişkin ağır yaptırımlar öne çıkıyor. Araç sahiplerine standartlara aykırı uygulamaları düzeltmeleri amacıyla 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek trafik kontrollerinde, standart dışı plakalar (APP), sonradan monte edilen büyük multimedya ekranları ve çevreyi rahatsız eden ses sistemleri tavizsiz biçimde cezalandırılacak.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 17:02

Türkiye genelinde trafikte yüksek sesle müzik yayını yapan, teknik nitelikleri standart dışına çıkarılan ve "basıklık" olarak adlandırılan süspansiyon değişiklikleri uygulanan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı duyurulara göre, modifiye yasağı kaldırılmadığı gibi, yaptırımlar ve kontrol mekanizmaları en üst düzeyde uygulanacak. Modifiye yasağı, araç üzerinde gerçekleştirilen her değişikliğin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Yapılan işlemlerin "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olması, yetkili mühendislerce onaylanarak araç tescil belgesine (ruhsata) kaydedilmesi zorunlu tutuluyor. Ruhsata işlenmiş ve teknik kriterleri sağlayan modifikasyonlar ise trafik cezası kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

MODİFİYE YASAĞI NELERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte "modifiye" kapsamında yapılan pek çok işlem teknik ve güvenlik ölçütlerine bağlandı. Yasaklanan ya da izne tabi tutulan başlıca uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

  • Araca sonradan ilave edilen, çevreyi rahatsız eden yüksek güçlü ses sistemleri ile sürücünün dikkatini dağıtma potansiyeli bulunan büyük multimedya ekranları.
  • Aracın yaylarının kesilmesi ya da teknik yapısının değiştirilerek zemine yaklaştırılması (basıklık), sürüş emniyetini riske attığı gerekçesiyle en sıkı denetlenen maddeler arasında yer alıyor.
  • Standartlara aykırı xenon farlar, renkli stop lambaları ve araç dışına eklenen güçlü aydınlatma sistemleri.
  • Yüksek ses çıkaran egzoz sistemleri ile motor gücünü izinsiz artırmaya yönelik "chip tuning" işlemleri.
  • Ruhsata kaydedilmemiş renk değişiklikleri, cam filmi kaplamaları, standart dışı jant-lastik kombinasyonları ve gövde kitleri (body kit).
GÜNCEL MODİFİYE CEZALARI

Yeni Trafik Kanunu çerçevesinde uygulanan idari para cezaları ve yaptırımlar şu şekildedir:

Ses, Müzik ve Görüntü Sistemleri

  • 21.000 TL
  • 30 Gün Trafikten Men

Teknik Değişiklikleri Ruhsata Kaydettirmemek (Madde 32/1)

  • 4.300 TL
  • 20 Ceza Puanı
Drift ve Yarış Yapılması

  • 46.000 TL
  • 2 Yıl Ehliyete El Konulması

APP Plaka Kullanımı

  • Mevzuata Uygunluk Zorunluluğu
  • 1 Nisan’dan sonra idari para cezası.
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
