Motor yağını değiştirirken bunu değiştirmeyenler yandı: 200 liralık parça motoru kilitliyor

Periyodik bakım zamanı geldiğinde araç sahipleri genellikle en kaliteli sentetik yağı ve orijinal filtreleri seçmeye odaklanır. Ancak bakım sırasında çoğu ustanın "Bu daha gider, orijinalini bozmayalım" diyerek es geçtiği veya yan sanayisini taktığı küçücük bir parça, 2026 maliyetleriyle 200.000 TL'yi bulan motor yenileme masrafına yol açıyor.
Otomobil motorunun en alt kısmında, motor yağının biriktiği ve soğuduğu hazneye "Karter" denir. Yağ değişimi yapılacağı zaman, bu haznenin en altındaki vida (tapa) sökülür, kirli yağ yerçekimi etkisiyle buradan boşaltılır, tapa tekrar takılır ve yeni yağ konur. Buraya kadar her şey basit bir mekanik işlem gibi görünür. Ancak sorun, o tapanın ve ucundaki pulun "tek kullanımlık" veya "belirli ömre sahip" parçalar olmasından kaynaklanır. Türkiye'deki sanayi alışkanlıklarında ise o tapa, araç hurdaya çıkana kadar neredeyse hiç değiştirilmez. Oysa metal yorgunluğu ve termal genleşme affetmez. Basit bir civata gibi görünen bu parça, aslında motorunuzun yaşam destek ünitesinin vanasıdır.
Karter tapası, motorun içindeki 4-5 litre yağın, yerçekimi etkisiyle aşağı dökülmesini engelleyen tek bariyerdir. Motor çalışırken ısınan yağ (100-110 derecelere çıkar) su gibi incelir ve oluşan basınçla her bulduğu mikroskobik delikten sızmaya çalışır. Tapanın ucunda bulunan bakır veya alüminyum "Sızdırmazlık Pulu" (Conta), tapa sıkıldığında ezilerek şekil değiştirir ve karter ile tapa arasındaki boşluğu mühürler.
Bu pulun mühendislikteki adı "Crush Washer" yani "Ezilen Pul"dur. Özelliği, tork uygulandığında yassılaşarak sızdırmazlık sağlamasıdır. Bir kez sıkılıp ezilen pul, metalik hafızasını kaybeder ve sertleşir. Usta, maliyetten kaçmak veya üşendiği için aynı pulu ikinci kez kullandığında, pul artık ezilemeyeceği için sızdırmazlık sağlayamaz. Usta, "yağ kaçırmasın" diye tapayı bu sefer daha fazla, daha sert sıkar. İşte felaket tam bu noktada başlar.
Modern araçların çoğunda motor bloğu ve karter havuzu, hafif olması ve ısıyı iyi iletmesi için Alüminyum alaşımdan yapılır. Ancak karter tapası (vidası) genellikle sert Çelikten imal edilir.
Eğer usta, eski pulu kullandığı için veya elinin ayarı olmadığı için çelik tapayı gereğinden fazla sıkarsa, sert olan çelik, yumuşak olan alüminyum yuvanın dişlerini peynir gibi keser. Buna sanayi dilinde "Diş kaptırmak", "Yalama yapmak" veya "Diş sıyırmak" denir. Tapa yerine tutunur gibi görünür ama aslında yuvanın içindeki dişler kırılmıştır. Tapa gevşektir ve sadece son bir dişin ucunda duruyordur. Siz servisten çıkarsınız, her şey yolunda görünür. Ancak motor ısınıp genleştiğinde ve araç titreşimle yol aldığında, o hasarlı dişler tapayı tutamaz hale gelir.
Dişleri bozulmuş veya pulu ezilmiş tapa, genellikle hemen düşmez. Önce damlatmaya başlar. Ancak modern araçların altında aerodinamik ve koruma amaçlı "Karter Muhafazası" (plastik veya metal bir tepsi) bulunur. Tapadan sızan yağ, yere damlamak yerine bu muhafazanın içinde birikir.
Sürücü, aracını park ettiğinde yerde yağ lekesi görmez. Araç yağ eksiltmeye başlar ancak sensörler uyarı verene kadar litrelerce yağ kaybedilir. Yağ seviyesi kritik eşiğin altına indiğinde, virajlarda yağ pompası hava çeker ve anlık yağlama kesintileri yaşanır. Bu durum, turbonun milinin kesilmesine ve motor ömrünün bitmesine neden olur.
En korkunç senaryo budur. Yüksek hızda, motor devri 3.000-4.000 bandındayken, titreşime dayanamayan yalama olmuş tapa yuvasından fırlar ve asfalta düşer. Karterdeki 4 litre yağ, saniyeler içinde arabanın altına ve arkadaki araçların camına boşalır.
Motor içindeki yağ basıncı anında sıfıra düşer. Pistonlar, krank mili ve yataklar yağsız kalır. Metal metale sürtünmeye başlar. 2026 model teknolojik bir araçta bile yağsız kalan bir motorun "kilitlenmesi", "yatak sarması" veya "kol çıkarması" (piston kolunun motor bloğunu delip dışarı çıkması) sadece 20-30 saniye sürer. Sürücü "Yağ Basıncı Düşük" uyarısını görüp sağa çekene kadar motor çoktan ölmüştür. 2026 yedek parça fiyatlarıyla, ortalama bir binek aracın sandık motor (komple motor) değişim maliyeti 200.000 TL ile 350.000 TL arasındadır. Sebebi ise 200 TL'lik bir pulun değiştirilmemesidir.
Eğer ustanız "Karterin dişi bozulmuş, kılavuz çekelim" derse dikkatli olun. Bu işlem, bozulan dişlerin yerine yeni diş açılması veya "Helicoil" denilen yay benzeri bir parçanın takılmasıdır. Bu işlem karter sökülmeden, araç üzerindeyken yapılırsa çok büyük bir risk taşır.
Diş açarken çıkan metal talaşları (kıymıkları), karterin içine düşer. Ne kadar temizlenirse temizlensin, içeride kalan mikroskobik metal parçaları, yeni yağla birlikte motorun içine dağılır ve yatakları çizer. En sağlıklı yöntem, karterin sökülerek tamir edilmesi veya yenisiyle değiştirilmesidir. Ancak bu maliyetli olduğu için genellikle tercih edilmez.
Bazı hızlı bakım servisleri, tapayı sökme riskine girmemek ve lifte kaldırmadan işi bitirmek için yağ çubuğu deliğinden vakum makinesiyle yağı çekerler. Bu yöntem tapayı ve dişleri korur. Ancak karterin dibine çöken ağır tortu, metal talaşı ve balçığı çekemez. Yerçekimiyle boşaltmada, yağın akış hızıyla dipteki pislik de dışarı atılır. Vakumda ise pislik dipte kalır.
En doğrusu; her bakımda tapanın sökülmesi, yağın alttan boşaltılması ancak her seferinde Tork Anahtarı kullanılarak, üreticinin belirlediği değerde (genellikle 25-30 Nm) sıkılmasıdır.
Aracınızı periyodik bakıma götürdüğünüzde faturayı veya parça listesini inceleyin. Listede "Karter Tapa Pulu" veya "Karter Tapası" ibaresini göremiyorsanız, ustanız muhtemelen eski pulu takmıştır veya değiştirmeyi unutmuştur.
Ustanıza şu soruyu sormaktan çekinmeyin: "Ustam, tapayı tork anahtarıyla mı sıktın, yoksa el kararı mı?" El kararı sıkmak, şansa bırakmaktır. Ayrıca bazı bilinçli sürücüler, standart tapalar yerine "Mıknatıslı Karter Tapası" taktırırlar. Bu tapalar, motor içindeki metal tozlarını üzerine toplayarak filtreye yardımcı olur ve motor ömrünü uzatır. 200 TL'lik bir puldan tasarruf etmek, bir araba parası ödemenize neden olmasın.