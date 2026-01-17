Motor yağını değiştirirken bunu değiştirmeyenler yandı: 200 liralık parça motoru kilitliyor

KARTER TAPASI PULU NEDEN "TEK KULLANIMLIKTIR"?

Karter tapası, motorun içindeki 4-5 litre yağın, yerçekimi etkisiyle aşağı dökülmesini engelleyen tek bariyerdir. Motor çalışırken ısınan yağ (100-110 derecelere çıkar) su gibi incelir ve oluşan basınçla her bulduğu mikroskobik delikten sızmaya çalışır. Tapanın ucunda bulunan bakır veya alüminyum "Sızdırmazlık Pulu" (Conta), tapa sıkıldığında ezilerek şekil değiştirir ve karter ile tapa arasındaki boşluğu mühürler.

Bu pulun mühendislikteki adı "Crush Washer" yani "Ezilen Pul"dur. Özelliği, tork uygulandığında yassılaşarak sızdırmazlık sağlamasıdır. Bir kez sıkılıp ezilen pul, metalik hafızasını kaybeder ve sertleşir. Usta, maliyetten kaçmak veya üşendiği için aynı pulu ikinci kez kullandığında, pul artık ezilemeyeceği için sızdırmazlık sağlayamaz. Usta, "yağ kaçırmasın" diye tapayı bu sefer daha fazla, daha sert sıkar. İşte felaket tam bu noktada başlar.