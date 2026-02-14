Motoru ısıtmak için aracı rölantide bekletenler dikkat! Bu alışkanlık motor ömrünü uzatmıyor, aksine pistonları sessizce aşındırıyor

"SİLİNDİR YIKAMA" TEHLİKESİ

Aracınızı soğuk havada ilk çalıştırdığınızda, motor beyni (ECU), motorun soğuk olduğunu algılar ve yanma odasına normalden çok daha zengin bir yakıt karışımı gönderir. Yani silindirlere daha fazla benzin veya dizel püskürtülür. Eğer hemen yola çıkarsanız, motor yük altında olduğu için bu yakıt hızla yanar ve enerjiye dönüşür. Ancak aracı rölantide bekletirseniz, motor çok yavaş ısınır. Bu yavaş ısınma sürecinde, yanma odasına gönderilen fazladan yakıtın tamamı yanmaz. Yanmayan bu çiğ yakıt, silindir duvarlarında yoğunlaşır. Benzin ve dizel, kimyasal olarak çok güçlü çözücülerdir. Silindir duvarlarında biriken bu yakıt, pistonların rahat hareket etmesini sağlayan o hayati "koruyucu yağ filmini" çözer ve yıkayıp aşağı indirir. Mühendislik dilinde buna "Silindir Yıkama" (Cylinder Wash) denir. Yağ filmi ortadan kalktığında, piston segmanları ve silindir duvarları arasında metal metale sürtünme başlar. Bu durum, motorun en çok aşındığı andır ve motor ömründen çalan en büyük etkendir.