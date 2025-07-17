Musk'tan gizemli vaat: Tesla'dan büyük sürpriz geliyor

Tesla CEO'su Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla teknoloji dünyasında heyecan uyandırdı. “Az önce Tesla Tasarım Stüdyosu’ndan çıktım. Yıl sonuna kadar şimdiye kadarki en destansı gösteri olacak” diyen Musk, yine gizemli ama iddialı bir çıkış yaptı.

Hafta sonu Kaliforniya’daki Tesla Tasarım Stüdyosu’nu ziyaret eden Musk, gördüklerinden epey etkilenmiş olacak ki, dönüşte bu sözleri sarf etti. Ancak Musk’ın daha önce de büyük vaatlerde bulunup bunları geciktirdiği ya da iptal ettiği biliniyor. O yüzden kimileri bu açıklamayı temkinli bir iyimserlikle karşılıyor.

YENİ NESİL TESLA ROADSTER MI?

Musk’ın bu açıklamasının ardından akıllara ilk gelen ihtimal ise uzun süredir merakla beklenen yeni Tesla Roadster oldu. 2017’de tanıtılan bu model için Musk, o dönem "soğuk hava iticileri eklenecek, kısa süreliğine havalanabilecek" gibi iddialarda bulunmuştu. 2020’de piyasaya sürüleceği söylenen Roadster hâlâ ortada yok. Belki de şimdi o "destansı gösteri" tam da bu modelin sahneye dönüşü olabilir.

SADECE OTOMOBİL DEĞİL, BAŞKA SÜRPRİZLER DE OLABİLİR

Tesla, sadece araç üretmiyor. Robotlardan güneş panellerine, bataryalardan yapay zekâya kadar pek çok alanda projeler yürütüyor. Bu nedenle gösterinin konusu Roadster dışında, bambaşka ve beklenmedik bir ürün de olabilir.