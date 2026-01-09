Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Kategoriler
Elon Musk, Tesla’nın “güvenli ve denetimsiz” otonom sürüşe ulaşması için gereken veri miktarını açıkladı. Rakam büyüdükçe, FSD takvimi bir kez daha tartışmaya açıldı.
Elon Musk, Tesla’nın tam otonom sürüş hedefiyle ilgili söylemini 2026’nın ilk günlerinde yeniden güncelledi. Musk’a göre, denetimsiz ve güvenli Full Self-Driving (FSD) seviyesine ulaşabilmek için Tesla filosunun yaklaşık 16 milyar kilometrelik sürüş verisi toplaması gerekiyor. Açıkçası bu rakam, bugüne kadar telaffuz edilen eşiklerin hayli üzerinde.
Tesla, 2025’in sonuna kadar denetimsiz otonom sürüşü hayata geçirme hedefini bu kez de tutturamadı. Musk yıl boyunca, özellikle ABD’nin Teksas eyaletinde Austin merkezli bir robotaksi hizmetinin “haftalar içinde” başlayacağını dile getirmişti. Ancak yıl sonuna gelindiğinde tablo farklıydı.
Resmî verilere göre Tesla filosu, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 11,3 milyar kilometrelik (yaklaşık 7 milyar mil) FSD sürüş verisine ulaşabildi. Oysa Musk geçmiş yıllarda bu iş için 9,7 milyar kilometrenin (6 milyar mil) yeterli olacağını savunuyordu. Şimdi çıta 16 milyar kilometreye taşınmış durumda. Doğrusu, bu artış “neden 2025 için bu kadar net vaatler verildi?” sorusunu da beraberinde getiriyor.
Tesla filosu büyüdükçe ve FSD daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça veri havuzu hızla genişliyor. Mevcut artış hızına bakıldığında, 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması mümkün görünüyor. Yani kilometre hedefi, kâğıt üzerinde bu yıl yakalanabilir.
Ancak uzmanlara göre bu rakama ulaşmak, denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım. Asıl mesai bundan sonra başlıyor.