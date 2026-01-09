Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

MATEMATİK UMUT VERİYOR, GERÇEKLER TEMKİNLİ

Tesla filosu büyüdükçe ve FSD daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça veri havuzu hızla genişliyor. Mevcut artış hızına bakıldığında, 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması mümkün görünüyor. Yani kilometre hedefi, kâğıt üzerinde bu yıl yakalanabilir.

Ancak uzmanlara göre bu rakama ulaşmak, denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım. Asıl mesai bundan sonra başlıyor.