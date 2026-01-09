Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Ocak 09, 2026 15:30
1
Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Elon Musk, Tesla’nın “güvenli ve denetimsiz” otonom sürüşe ulaşması için gereken veri miktarını açıkladı. Rakam büyüdükçe, FSD takvimi bir kez daha tartışmaya açıldı.

2
Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Elon Musk, Tesla’nın tam otonom sürüş hedefiyle ilgili söylemini 2026’nın ilk günlerinde yeniden güncelledi. Musk’a göre, denetimsiz ve güvenli Full Self-Driving (FSD) seviyesine ulaşabilmek için Tesla filosunun yaklaşık 16 milyar kilometrelik sürüş verisi toplaması gerekiyor. Açıkçası bu rakam, bugüne kadar telaffuz edilen eşiklerin hayli üzerinde.

3
Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

2025 VAADİ YİNE RAFA KALKTI

Tesla, 2025’in sonuna kadar denetimsiz otonom sürüşü hayata geçirme hedefini bu kez de tutturamadı. Musk yıl boyunca, özellikle ABD’nin Teksas eyaletinde Austin merkezli bir robotaksi hizmetinin “haftalar içinde” başlayacağını dile getirmişti. Ancak yıl sonuna gelindiğinde tablo farklıydı.

4
Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Resmî verilere göre Tesla filosu, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 11,3 milyar kilometrelik (yaklaşık 7 milyar mil) FSD sürüş verisine ulaşabildi. Oysa Musk geçmiş yıllarda bu iş için 9,7 milyar kilometrenin (6 milyar mil) yeterli olacağını savunuyordu. Şimdi çıta 16 milyar kilometreye taşınmış durumda. Doğrusu, bu artış “neden 2025 için bu kadar net vaatler verildi?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

5
Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

MATEMATİK UMUT VERİYOR, GERÇEKLER TEMKİNLİ

Tesla filosu büyüdükçe ve FSD daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça veri havuzu hızla genişliyor. Mevcut artış hızına bakıldığında, 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması mümkün görünüyor. Yani kilometre hedefi, kâğıt üzerinde bu yıl yakalanabilir.

Ancak uzmanlara göre bu rakama ulaşmak, denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım. Asıl mesai bundan sonra başlıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.