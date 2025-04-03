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Otomobil
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Editor
 | Suat Vilgen

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

Otomobil fiyatları yazın habercisi nisan ayıyla birlikte artışa geçti. Pazarlarda en çok rağbeti orta sınıfa hitap eden araçlar görüyor. Peki 900.000 liraya hangi arabalar alınır? İşte o liste...

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Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:21

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otomobil pazarları hareketlendi. Tatile kendi aracıyla gitmek isteyen vatandaşlar fiyat araştırması yaparken orta gelirlilere hitap eden araçlar büyük rağbet görüyor. Özellikle 800-900 bin lira seviyesinde çok yıpranmamış otomobiller ise sektörün gözdesi konumunda.

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

İKİNCİ EL OTOMOBİL NİSAN AYI FİYATLARI BELLİ OLDU

İşte son ekonomik gelişmelerin ardından ikici el oto fiyatları güncellenirken, nisan ayı listesi de belirginleşti. Peki 900 bin liraya hangi arabalar alınır? "Otomobil Günlüklerim" isimli Youtube kanalının yaptığı piyasa araştırmasının cevabı...

900.000 LİRAYA ALINABİLECEK 12 OTOMOBİL

1- HONDA CİVİC

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

2- ALFA ROMEO GİULİETTA

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

3- OPEL CORSA

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

4- VOLKSWAGEN GOLF

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

5- RENAULT CLIO

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

6- VOLKSWAGEN POLO

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

7- FIAT EGEA

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

8- DACIA SANDERO STEPWAY

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

9- CİTROEN C3

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

10- HYUNDAİ İ20

Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu
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#Otomobil
#ikinci el otomobil
#ikinci el araba
#Otomobil
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