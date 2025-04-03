Nisan ayı ikinci el otomobil listesi güncellendi! 900.000 liraya alınacak en mantıklı arabalar belil oldu

Otomobil fiyatları yazın habercisi nisan ayıyla birlikte artışa geçti. Pazarlarda en çok rağbeti orta sınıfa hitap eden araçlar görüyor. Peki 900.000 liraya hangi arabalar alınır? İşte o liste...
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otomobil pazarları hareketlendi. Tatile kendi aracıyla gitmek isteyen vatandaşlar fiyat araştırması yaparken orta gelirlilere hitap eden araçlar büyük rağbet görüyor. Özellikle 800-900 bin lira seviyesinde çok yıpranmamış otomobiller ise sektörün gözdesi konumunda.
İşte son ekonomik gelişmelerin ardından ikici el oto fiyatları güncellenirken, nisan ayı listesi de belirginleşti. Peki 900 bin liraya hangi arabalar alınır? "Otomobil Günlüklerim" isimli Youtube kanalının yaptığı piyasa araştırmasının cevabı...
1- HONDA CİVİC
2- ALFA ROMEO GİULİETTA
3- OPEL CORSA
4- VOLKSWAGEN GOLF
5- RENAULT CLIO
6- VOLKSWAGEN POLO
7- FIAT EGEA
8- DACIA SANDERO STEPWAY
9- CİTROEN C3
10- HYUNDAİ İ20