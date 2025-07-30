Nissan 4 yıl sonra ilk kez zararda

Nissan, nisan-haziran dönemine ait bilançosunda 79,1 milyar yen (yaklaşık 534,5 milyon dolar) işletme zararı yaşadığını duyurdu. Şirketin bu zararı, LSEG’in beş analistle yaptığı ankette öngörülen 123,9 milyar yenlik tahminin altında kaldı. Ancak yine de bu, Nissan’ın son dört yıl içinde açıkladığı ilk çeyreklik zarar olarak kayıtlara geçti.

200 MİLYAR YENİ ZARAR

Zararın temel nedenleri arasında ABD’nin ithalat tarifeleri ve dünya genelinde düşen satış hacmi yer alıyor. Otomotiv sektöründeki dalgalanmalar, özellikle Japon üreticiler için ciddi bir sınav haline gelmiş durumda.

Şirket, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu dönem için yaklaşık 200 milyar yeni zarar beklediğini duyurmuştu.