Nissan - Honda iş birliği hayal oldu: Honda'nın o teklifi masayı devirdi

Japon otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran Honda ve Nissan ortaklık görüşmeleri resmen sona erdi. 23 Aralık 2024'te iş birliği için mutabakat zaptı imzalayan iki dev şirket, son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yollarını ayırdı. Anlaşmayı bozan firma ise Nissan oldu.

NISSAN, HONDA'NIN BÜNYESİNE KATILMAK İSTEMEDİ

Motor1'in aktardığına göre Honda, Nissan'ı satın alarak bir alt marka haline getirmek istemiş. Nissan bunu sert bir dille reddederek masadan kalkmış ve acil kodlu bir kurul toplantısı düzenlemişti. Ardından Nissan CEO'su Makato Uchida, direkt olarak Honda CEO'su Toshihiro Mibe ile iletişime geçerek Nissan'ın ortaklık masasından kalktığını bildirmişti.

Beklenen resmi açıklama ise Honda'nın mali raporlarını açıklamasıyla geldi. Nissan ile olan ortaklığının resmen sona erdiği doğrulayan Honda, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Honda; -başlangıçta mutabakat zaptında belirtildiği üzere- Honda'nın ortak hisse devrine dayalı olarak yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu ve icra kurulu başkanını atayacağı ortak bir holding şirketinin kurulmasını, Honda'nın ana şirket ve Nissan'ın hisse değişimi yoluyla bağlı şirket olacağı bir yapıya geçilmesini teklif etmiştir."

NISSAN VE HONDA NEDEN BİRLEŞMEK İSTEDİ?

Ortaklık sürecinin ana nedeni, küresel pazarda giderek artan rekabet baskısıydı. Honda ve Nissan, Japonya'nın en büyük ikinci ve üçüncü otomobil üreticileri olmasına rağmen Tesla ve BYD gibi elektrikli araçlar üreticileri ile rekabette zorlanıyor. Birleşme gerçekleştiğinde, Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olacak yeni bir dev oluşacaktı.

Ancak Honda'nın Nissan'ı bünyesine katarak bir alt marka haline getirmek istemesi ipleri kopardı ve Nissan masadan kalktı.