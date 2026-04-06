Nissan Nisan 2026 fiyat listesi yayınlandı! Alıcıya büyük şok: Bir aylık fark 300 bin TL’yi geçti

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:53
Nissan, merakla beklenen Nisan 2026 fiyat listesini yayınladı. Ancak bu liste kullanıcıyı çok mutlu etmedi. Zira Japon otomotiv devinin güncellenen fiyat listesinde bazı modellerde 340 bin TL’ye varan farklar olduğu görüldü. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve Qashqai, Juke ve X-Trail gibi sevilen modellerle yollarda sık sık gördüğümüz Nissan’ın Nisan ayında geçerli olacak yeni fiyat listesini bir araya getirdik…

Nissan güncel fiyat listesi, nisan ayı boyunca geçerli olacak. Bazı modellerde mart ayı ile büyük bir fiyat farkı bulunan marka nakit alımlarda ise alıcıya indirim uygulayacak. Nissan Nisan 2026 fiyat listesine göre Qashqai’nin bazı modellerinde 2 milyon 628 bin 500 TL’lik fiyatlar, nakit alım kampanyası ile         2 milyon 199 bin TL’ye kadar gerileyecek. İşte zam ve kampanyaları ile Nissan güncel fiyat listesinin detayları…

MODEL MART FİYATI (TL) NİSAN FİYATI (TL)   FARK

Nissan Qashqai  2.595.600             2.628.500            32.900

Nissan Juke        1.735.200             1.969.800            234.600

Nissan X-Trail     4.550.600             4.898.600            348.000

NISSAN QASHQAI NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ 

VERSİYON          LİSTE FİYATI (TL)              NAKİT ALIM FİYATI (TL)

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack   2.628.500             2.199.000
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack          3.035.900             2.569.000
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4  3.406.100             3.406.100
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum        3.505.300             3.505.300
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.618.000             3.618.000
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium    3.646.300             3.464.500
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4            3.758.600            3.571.200
  • e-POWER 190PS Designpack      3.399.000            3.299.000
  • e-POWER 190PS Skypack             3.619.700            3.519.700
  • e-POWER 190PS N-Design           3.742.000            3.642.000
  • e-POWER 190PS Platinum           3.854.000            3.754.000
  • e-POWER 190PS Platinum Premium       4.194.500            3.732.000

NISSAN JUKE NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ 

VERSİYON           LİSTE FİYATI (TL)               NAKİT ALIM FİYATI (TL)

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna        1.969.800 TL      1.699.000 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna         2.140.700 TL      1.799.000 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum   2.256.200 TL      1.899.000 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design  2.398.500 TL      2.298.500 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport     2.398.500 TL      2.298.500 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium               2.624.400 TL      2.524.400 TL

2025 MODEL NİSSAN X-TRAİL NİSAN 2026 FİYATLARI 

VERSİYON           LİSTE FİYATI (TL)               NAKİT ALIM FİYATI (TL)

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum          4.998.600 TL      4.898.600 TL
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium      5.505.700 TL      5.405.700 TL

