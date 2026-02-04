Nissan Şubat ayı fiyat listesini yayınladı! Otomobil alacaklar yeni fiyatlara bakakaldı

Kategoriler
Nissan Şubat ayı fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yılsonu özel kampanyalarının ardından fiyatlarda yaşanan değişiklikler otomobil almayı planlayanları adeta şoka uğrattı. Zira Japon otomotiv devinin sevilen modellerinde ocak ayına göre 250 bin TL’ye varan fiyat artışı var.
2026 yılının ilk ayında elini ağırdan tutan otomobil markaları Şubat ayının gelmesiyle zam yağmurunu başlattı. Nissan marka otomobiller de bu zamlardan nasibini aldı. Hem şehir içi kullanıma uygun hem de arazi araçları ile Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka, resmi internet sitesinden yeni fiyat listesini paylaşırken, özellikle bazı modellerdeki fiyat farkı dikkatlerden kaçmadı.
MODEL OCAK BAŞLANGIÇ FİYATI ŞUBAT BAŞLANGIÇ FİYATI
Qashqai 1.999.000 TL 2.249.000 TL
Juke 1.549.000 TL 1.649.600 TL
X-Trail 3.200.800 TL 4.329.700 TL
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 2.249.000 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.922.400 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 3.301.500 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.397.600 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.506.900 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.534.400 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.643.500 TL
e-POWER, Elektrikli Designpack, Otomatik 2.999.000 TL
e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.409.200 TL
e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.528.600 TL
e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.636.400 TL
e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.761.900 TL
Nissan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla piyasanın en sevilen C-SUV segmentindeki otomobiller arasında yer alıyor. Sadece dış tasarım değil iç donanımıyla da beğeni toplayan modelde büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera mevcut. 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip olan Qashqai, konforlu ve dengeli sürüş özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Kullanıcısına uzun garanti ve kapsamlı güvenlik sistemleri avantajı sunan otomobil, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak görülüyor.
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.649.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 2.025.900 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.114.000 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.235.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.235.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.312.000 TL
Karakteristik tasarımı ve kompakt boyutları ile öne çıkan Nissan Juke, B-SUV segmentinin en eğlenceli modeli olarak listelerde yer alıyor. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru nedeniyle sınırlı bir performansa sahip olan Juke, hem çevik hareket kabiliyeti hem de görece tasarruflu yakıt tüketimi ile beğeni kazanıyor. İç donanımında büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunan otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanım için de tatmin edici bir seçenek olarak görülüyor.
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 4.329.700 TL
1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 4.779.000 TL
Nissan’ın geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan SUV’u X-Trail, özellikle aileler için vazgeçilmeyecek bir seçenek olarak görülüyor. 1.5 litrelik mild-hibrit motor ile satışa sunulan model, zorlu arazi koşullarında da kullanıcısını memnun ediyor. İç mekân tasarımında büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlara sahip olan Nissan X-Trail, yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir model.