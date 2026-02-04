Nissan Şubat ayı fiyat listesini yayınladı! Otomobil alacaklar yeni fiyatlara bakakaldı

Karakteristik tasarımı ve kompakt boyutları ile öne çıkan Nissan Juke, B-SUV segmentinin en eğlenceli modeli olarak listelerde yer alıyor. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru nedeniyle sınırlı bir performansa sahip olan Juke, hem çevik hareket kabiliyeti hem de görece tasarruflu yakıt tüketimi ile beğeni kazanıyor. İç donanımında büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunan otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanım için de tatmin edici bir seçenek olarak görülüyor.