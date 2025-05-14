Nissan'da büyük kriz: 20 bin kişi işsiz kalabilir!

Japon otomotiv devi Nissan, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Küresel mali kriz nedeniyle daha önce açıklanan işten çıkarma planları yeterli olmadı ve şirket şimdi 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kasım ayında ilk kez açıklanan 9 bin kişilik işten çıkarma planı, Nissan'ın finansal zorluklarının derinleşmesi üzerine iki katından fazla artırıldı. Şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Bu rakam, şirketin tarihinde alınmış en sert önlemlerden biri olacak gibi görünüyor.

REKOR SEVİYEDE ZARAR BEKLENİYOR

Kararın açıklanma tarihi de oldukça dikkat çekici. Nissan, yıllık mali sonuçlarını açıklamadan sadece bir gün önce bu haberi duyurdu. Son gelen bilgilere göre şirket, 2024 mali yılı için 5 milyar dolara yakın rekor seviyede net zarar açıklamaya hazırlanıyor. Bu kayıp, şirket tarihindeki en ciddi finansal darbelerden biri olarak kayıtlara geçecek.

ÖNLEMLER YETERSİZ KALDI

Aslında Nissan, bir süredir maliyetleri düşürmek için büyük adımlar atıyordu. Üretim tesislerinin kapatılması, küresel üretim kapasitesinin yüzde 20 azaltılması ve binlerce çalışanın işten çıkarılması gibi tedbirler alınmıştı. Ancak 2024 yılı boyunca düşük seyreden satışlar, kur zararları ve yeniden yapılanma giderleri, bu tedbirlerin etkisini sıfıra indirdi. Kısacası, alınan önlemler yaraya pansuman bile olmadı.

ŞİRKET İÇİNDE ÜST DÜZEY DEPREM

Yaşanan krizin tek boyutu finansal kayıplar değil. Mart ayında Nissan’ın eski CEO’su Makoto Uchida, Honda ile yürütülen birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından görevinden ayrılmıştı. Uchida'nın ardından CEO koltuğuna oturan Ivan Espinosa'nın işi ise hiç kolay değil. Espinosa, şirketi ayağa kaldırmak ve hem finansal dengeleri sağlamak hem de satışları yeniden artırmak için hızlı adımlar atmak zorunda.

