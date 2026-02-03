Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Zirveye Fransız markası oturdu

Kategoriler
İstanbul
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu. 2026’nın ilk ayında Fransız markası satış şampiyonu olurken, ikinci sıraya ise Japon markası yerleşti. İşte Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarından gelen veriler…
ODMD’nin verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında arttı ve 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 adetle yüzde 18,5 pay aldı. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61 bin 55 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 adet oldu. Bu verilerle Ocak ayında en çok satılan 10 otomobil markası da ortaya çıktı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre; Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 77,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 84,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,7 arttı.
Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428 adetle yüzde 53,1 pay, B segmenti otomobiller 18 bin 589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,3 pay, 36.786 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 adet satış ile Sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
11 BİN 304 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay, hibrit otomobil satışları 18 bin 774 adetle yüzde 30,7 pay, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 adetle yüzde 18,5 pay ve dizel otomobil satışları 4 bin 203 adetle yüzde 6,9 pay, otogazlı otomobil satışları 103 adetle yüzde 0,2 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 32,7 artarak yüzde 1,4 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak yüzde 27,9 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 51,9 azalarak yüzde 0,1 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 16 bin 176 adetle yüzde 26,5 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 14 bin 796 adetle yüzde 24,2 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 59 bin 455 adetle yüzde 97,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller bin 600 adetle yüzde 2,6 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 73,7 pay ve 10 bin 538 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; pickup gövde tipi yüzde 10,8 pay ve bin 546 adetle 2’nci sırada yer aldı.
RENAULT: 9 BİN 247 ADET
TOYOTA: 8 BİN 700 ADET
VOLKSWAGEN: 6 BİN 580 ADET
FIAT: 6 BİN 133 ADET
FORD: 5 BİN 339 ADET
HYUNDAI: 4 BİN 700 ADET
BYD: 3 BİN 866 ADET
OPEL: 3 BİN 523 ADET
CITROEN: 3 BİN 437 ADET
PEUGEOT: 2 BİN 644 ADET
TOGG 2 BİN 29 ADET
CHERY 2 BİN 257 ADET