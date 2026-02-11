Ocak ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! Zirvedeki marka koltuğunu yine bırakmadı

SUV’LAR PİYASAYI SALLADI

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV modeller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.