Ocak ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! Zirvedeki marka koltuğunu yine bırakmadı

Şubat 11, 2026 11:41
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayında 61 bin 55 otomobil, 14 bin 307 hafif ticari araç satıldı. Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin başındaki modelden tam 4 bin 556 adet satıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında en çok satılan otomobil marka ve modelleri oldu. İlk 10 sırada yer alan markalara bakıldığında ise ilk sırada Avrupa menşeli otomotiv firması yer alsa da listeyi Asyalı üreticilerin markaları domine ediyor. İşte ayrıntılar…

C SEGMENTİ ÖN SIRADA

Ocak 2026 otomobil ve hafif ticari araç satış verilerine göre pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428'lik satışla yüzde 53,1, B segmenti otomobiller ise 18 bin 589'luk satışla yüzde 30,4 pay aldı.

SUV’LAR PİYASAYI SALLADI

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV modeller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DİZELLERİ GERİDE BIRAKTI

Benzinli otomobil satışlarının payı 26 bin 671 ile yüzde 43,7 olurken hibrit otomobil satışları 18 bin 774 ile yüzde 30,7, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 ile yüzde 18,5, dizel otomobil satışları 4 bin 203 ile yüzde 6,9 ve otogazlı otomobil satışları 103 ile yüzde 0,2 pay aldı.

OCAK AYININ ŞAMPİYONU RENAULT CLIO

Bu yılın ocak ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. Renault Clio geçen ay 4 bin 556 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

İkinci sırada 3 bin 200 ile Toyota C-HR (hibrit) yer alırken üçüncü sırada 2 bin 351 ile Toyota Corolla bulundu. Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 2 bin 199 ile Volkswagen Tiguan (hibrit) olurken Hyundai i20 ise 2 bin 130 ile beşinci, Renault Megane sedan 1963 satışla altıncı sırada konumlandı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında listedeki elektrikli ve hibrit araçların sayısındaki azalış dikkati çekti. Bu dönemde listede elektrikli araç bulunmazken 4 hibrit otomobil yer aldı.

RENAULT 

2026'NIN OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN İLK 10 OTOMOBİL

RENAULT            Clio         Clio HB 4.556

TOYOTA 

TOYOTA               C-HR      C-HR (hibrit)      3.200

TOYOTA   

TOYOTA               Corolla  Corolla  2.351

VOLKSWAGEN 

VOLKSWAGEN  TIGUAN               TIGUAN (hibrit) 2.199

HYUNDAI   

HYUNDAI            i20          i20          2.130

RENAULT 

RENAULT            Megane               Megane Sedan 1.963

CHERY 

CHERY   TIGGO 8               TIGGO 8               1.802

NISSAN

NISSAN  Qashqai               Qashqai (hibrit) 1.769

TOYOTA 

TOYOTA               Corolla  Corolla (hibrit)  1.424

FIAT 

FIAT       Egea      Egea Cross          1.420

