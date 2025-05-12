Olan Toyota’ya oldu! 1,3 milyar dolarlık büyük kayıp

Toyota, Trump yönetiminin başlattığı ticaret savaşında en ağır darbeyi alan otomobil üreticisi oldu. Şirket, sadece iki ayda 1,3 milyar dolarlık kayıp açıkladı.

Toyota, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinden en fazla etkilenen otomotiv üreticilerinden biri oldu. Şirketin CEO’su Koji Sato’nun yaptığı açıklamaya göre, uygulamaya konan yeni tarifeler Toyota’ya sadece iki ay içinde 1,3 milyar dolara mal oldu. Trump yönetiminin Çin’e ve diğer ülkelere yönelik ticaret savaşları, küresel otomotiv devlerini sarsarken; Ford’un 1,5 milyar dolar kayıp beklediği, General Motors’un ise yıllık kâr tahminini 5 milyar dolara kadar düşürdüğü belirtildi. Ancak Toyota’nın yaşadığı erken dönem kayıp, sektör genelindeki etkilerin ne kadar büyük olabileceğini gözler önüne serdi.

ABD'DE ÜRETİM VAR AMA İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

Toyota, ABD’de 11 fabrikada üretim yapıyor ve Amerikan pazarındaki araçlarının büyük bölümünü yerel olarak monte ediyor. Buna rağmen, yılda yaklaşık 1.2 milyon aracı Japonya’dan ve diğer ülkelerden ithal ediyor. Bu da şirketi yeni tarifelere karşı savunmasız bırakıyor. Şu anda Japonya menşeli otomobillere uygulanan yüzde 24’lük gümrük vergisi askıya alınmış durumda. Ancak Trump’ın alüminyum, çelik ve otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25’lik vergi hâlen yürürlükte.

"NE YAPACAĞIMIZI BİZ DE BİLMİYORUZ"

Toyota CEO’su Koji Sato, ABD ile Japonya arasındaki müzakerelerin hâlâ belirsizlik içinde sürdüğünü ve şirketin bu süreçte nasıl adım atacağını netleştiremediğini söyledi. “Tarifeler konusunda detaylar hâlâ çok değişken. Etkiyi ölçmek ya da karşı hamle yapmak gerçekten zor” diyen Sato, şirketin zam yapmak gibi hızlı tepkiler vermeyeceğini de sözlerine ekledi. Buna rağmen Toyota, ABD’deki üretim kapasitesini azaltmıyor ve bayilerdeki fiyatlarını da şu aşamada sabit tutmaya devam ediyor.

ÜRETİM JAPONYA’DA SÜRECEK, ABD YATIRIMI HIZ KESMİYOR

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda ise Japonya’daki yıllık üretim hedeflerinden geri adım atmayacaklarını duyurdu. Şirket, toplam küresel üretimin üçte biri olan 3 milyon aracı Japonya’da üretmeye devam edecek. Öte yandan, Kuzey Carolina’da 13.9 milyar dolarlık bir elektrikli araç batarya fabrikası yatırımına da hız verilmiş durumda.



FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ OLABİLİR

Toyota yetkilileri doğrudan araç fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği konusunda net konuşmasa da, sektör analistleri bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Anderson Economic Group’a göre, tarifeler en az 2.000 dolarlık bir ek maliyete yol açacak. En yüksek etkilenebilecek araçlarda bu tutar 15.000 dolara kadar çıkabilir.

