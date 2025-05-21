Opel düşük ÖTV'li modelini Türkiye'ye getiriyor! Kasko listesine girdi, fiyatı ortaya çıktı

Opel plug-in hibrit bir aracını Türkiye’ye getireceği, Kasko Değer Listesi’ne yansıyan fiyatla ortaya çıktı. İşte Düşük ÖTV dilimine girecek o model...

Alman otomotiv devi Opel, Türkiye pazarına yönelik sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Şirketin düşük ÖTV'li bir modelini Türkiye'ye getireceğine yönelik sinyaller aracın Kasko Değer Listesi'ne girmesiyle kesinlik kazandı. Listede aracın muhtemel fiyatı da yer aldı.

OPEL DÜŞÜK ÖTV'Lİ SUV HİBRİT ARACI GRANLAND

Markanın popüler C-SUV modeli Grandland’in plug-in hibrit versiyonu, henüz resmi satış başlamadan listeye girdi. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç’ın verdiği sinyalleri doğrular nitelikte.

MARKA DİREKTÖRÜ SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yeni Frontera’nın lansmanında konuşan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Grandland ailesine dair önemli mesajlar vermişti. Yantaç, detay vermese de "yeni bir Grandland versiyonu"nun Türkiye'de satışa sunulabileceğini açıklamış ve bunun sürpriz bir gelişme olacağını dile getirmişti. O açıklamanın perde arkası netleşti: Türkiye'ye gelmesi beklenen versiyon, Grandland’in plug-in hibrit modeli.

YÜZDE 30'LUK DİLİMDE YER ALıYOR

Aslında Grandland’in tamamen elektrikli versiyonu, daha önce döviz kurundaki artış nedeniyle yüzde 10 olan ÖTV diliminden yüzde 40’a yükselmişti. Ancak yeni plug-in hibrit versiyon, ÖTV avantajını koruyarak yüzde 30 diliminde yer alıyor. Bu da tüketici nezdinde daha erişilebilir bir fiyat anlamına geliyor.

İŞTE C-SUV GRANLAND'İR FİYATI

Türkiye Sigorta Birliği’nin Kasko Değer Listesi’ne giren model, Grandland’in GS donanım paketli plug-in hibrit versiyonu. Listede 1 milyon 974 bin TL olarak belirtilen bu model, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. 143 kW (195 HP) toplam sistem gücüne ve 350 Nm torka sahip araçta, 1.6 litrelik 4 silindirli turboşarjlı benzinli motor ile 124 HP’lik elektrik motoru birlikte çalışıyor. Sisteme güç veren 17.9 kWh kapasiteli lityum iyon batarya, hem performans hem de çevre dostu kullanım sunuyor.

Opel’in bu hamlesi, hem C-SUV segmentinde alternatif arayan tüketiciler hem de düşük ÖTV avantajıyla uygun fiyatlı elektrikli hibrit seçenek bekleyenler için dikkat çekici olabilir. Önümüzdeki günlerde resmi lansman ve satış sürecine ilişkin detayların da açıklanması bekleniyor.

FİYATLARI FİRMALAR BİLDİRİYOR

Öte yandan Habertürk'te yer alan haberde aracın muhtemel fiyatına ilişkin bir değerlendirmeye yer verildi. Haberde geçtiğimiz yıllarda, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarının resmi fiyatlar belli olmadan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit edildiği belirtildi.

Keza Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor. Dolayısıyla yayınlanan listenin, eğer döviz kurunda büyük bir değişiklik olmazsa, Opel Türkiye'nin açıklayacağı fiyatlar ile büyük ölçüde örtüşeceği ifade edildi.