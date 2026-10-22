Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

Opel, Ekim 2026 dönemi için binek araç modellerine ait güncel fiyat listesini açıkladığı andan itibaren yoğun ilgi görüyor. Zira otomotiv piyasasında hareketli günler yaşanırken, uygun fiyatlı sıfır otomobil arayanlar için Opel’de birçok model bulunuyor. Bu kapsamda paylaşılan fiyat listesinde en uygun fiyatlı seçenek 1.535.000 TL ile 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition Opel Corsa olurken, listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 3.570.000 TL'lik etiketiyle Opel Mokka GSE (207 kW) oldu. İşte ayrıntılar…