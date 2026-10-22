Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

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İstanbul
Opel, Ekim 2026 fiyat listesi ile kullanıcının yüzünü güldürdü. Sevilen markanın güncellenmiş fiyatlarında 2 milyon TL’nin çok daha altında sıfır model otomobillerin yer alması alıcıları heyecanlandırırken, piyasa da hareketlilik yaşandı. İşte merak uyandıran Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland modellerinin güncel fiyatları…
Opel, Ekim 2026 dönemi için binek araç modellerine ait güncel fiyat listesini açıkladığı andan itibaren yoğun ilgi görüyor. Zira otomotiv piyasasında hareketli günler yaşanırken, uygun fiyatlı sıfır otomobil arayanlar için Opel’de birçok model bulunuyor. Bu kapsamda paylaşılan fiyat listesinde en uygun fiyatlı seçenek 1.535.000 TL ile 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition Opel Corsa olurken, listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 3.570.000 TL'lik etiketiyle Opel Mokka GSE (207 kW) oldu. İşte ayrıntılar…
1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL
1.2 100 HP Hybrid Edition 1.848.000 TL
1.2 136 HP e-DCT6 GS 1.955.000 TL
e-Corsa 100 kW GS 1.890.000 TL
Hybrid 1.2 145 136 HPe-DCT6 Edition 2.190.000 TL / GS 2.190.000 TL
44 kW GS 1.895.000 TL
1.2 130 HP Benzin Edition 1.990.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.350.000 TL
GSE 207 kW GSE 3.570.000 TL
Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 2.850.000 TL
Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 3.050.000 TL
157 kW Edition 3.200.000 TL