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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:45
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1
Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

Opel, Ekim 2026 fiyat listesi ile kullanıcının yüzünü güldürdü. Sevilen markanın güncellenmiş fiyatlarında 2 milyon TL’nin çok daha altında sıfır model otomobillerin yer alması alıcıları heyecanlandırırken, piyasa da hareketlilik yaşandı. İşte merak uyandıran Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland modellerinin güncel fiyatları…

2
Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

Opel, Ekim 2026 dönemi için binek araç modellerine ait güncel fiyat listesini açıkladığı andan itibaren yoğun ilgi görüyor. Zira otomotiv piyasasında hareketli günler yaşanırken, uygun fiyatlı sıfır otomobil arayanlar için Opel’de birçok model bulunuyor. Bu kapsamda paylaşılan fiyat listesinde en uygun fiyatlı seçenek 1.535.000 TL ile 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition Opel Corsa olurken, listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 3.570.000 TL'lik etiketiyle Opel Mokka GSE (207 kW) oldu. İşte ayrıntılar…

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

OPEL CORSA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL

1.2 100 HP Hybrid Edition 1.848.000 TL

1.2 136 HP e-DCT6 GS 1.955.000 TL

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

CORSA ELEKTRİK EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

e-Corsa 100 kW GS 1.890.000 TL

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

YENİ OPEL FRONTERA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hybrid 1.2 145 136 HPe-DCT6 Edition 2.190.000 TL / GS 2.190.000 TL

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

FRONTERA ELEKTRİK EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

44 kW GS 1.895.000 TL

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

OPEL MOKKA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.2 130 HP Benzin Edition 1.990.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.350.000 TL

GSE 207 kW GSE 3.570.000 TL

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Opel Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! 2 milyon TL’nin çok altında sıfır otomobil imkanı: İşte Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland güncel fiyatları

OPEL GRANDLAND EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 2.850.000 TL

Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 3.050.000 TL

157 kW Edition 3.200.000 TL

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