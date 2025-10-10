Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi

Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 12:38

serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çıkardı.

Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi

DİĞER MODELLERİN FİYATLARI

Tesla’nın Türkiye’de satışta olan diğer modelleri 10 Ekim itibarıyla;
Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun fiyatı 3 milyon 225 bin 240 TL,
Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker versiyonu 3 milyon 998 bin 400 TL,
Model Y Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 418 bin 400 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi

YENİ "KIRPILMIŞ" VERSİYON YOLDA OLABİLİR

Tesla’nın Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, daha uygun fiyatlı ve donanımı azaltılmış “Model Y Standard” almış durumda. Bu değişimin Türkiye’ye de yansıyacağı tahmin ediliyor. Ancak Model Y Standard’ın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi

Sektör kaynaklarına göre yeni versiyonun 2,4 milyon TL seviyesinden belirgin şekilde ucuz olması beklenmiyor.

ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#araba
#fiyat artışı
#otomotiv
#model y
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.