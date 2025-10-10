Otomobil alacaklar dikkat! En ucuz modele zam geldi

Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çıkardı.

DİĞER MODELLERİN FİYATLARI

Tesla’nın Türkiye’de satışta olan diğer modelleri 10 Ekim itibarıyla;

Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun fiyatı 3 milyon 225 bin 240 TL,

Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker versiyonu 3 milyon 998 bin 400 TL,

Model Y Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 418 bin 400 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

YENİ "KIRPILMIŞ" VERSİYON YOLDA OLABİLİR

Tesla’nın Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, daha uygun fiyatlı ve donanımı azaltılmış “Model Y Standard” almış durumda. Bu değişimin Türkiye’ye de yansıyacağı tahmin ediliyor. Ancak Model Y Standard’ın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

Sektör kaynaklarına göre yeni versiyonun 2,4 milyon TL seviyesinden belirgin şekilde ucuz olması beklenmiyor.