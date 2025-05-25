Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar düştü mü yükseldi mi? Çarpıcı rapor

İkinci el otomobil piyasasında hem arz hem de talep yükselirken, fiyatlarda sınırlı düşüş ve artışlar birlikte yaşanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nin raporu, 22 aydır devam eden reel fiyat düşüşüne rağmen ortalama fiyatların geçen yıla göre yüzde 9,2 arttığını ortaya koydu.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan ve sahibinden.com’daki ilanlara dayanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu, Nisan ayında satılık ilanların ve satılan araç sayısının yükseldiğini gösterdi.

ARZ DA ARTTI TALEP DE

Rapora göre, Nisan ayındaki satılık otomobil ilanları yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61’e ulaşırken, satılan araç sayısı da yüzde 9,7 artışla 234 bin 27’ye çıktı. Böylece otomobil talep endeksi Mart ayına kıyasla yüzde 12,4 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artış gösterdi.

Piyasadaki canlılık göstergesi olan satılan otomobil sayısının ilanlara oranı da 1,1 puan artarak yüzde 22,4 seviyesine çıktı. Bu durum hem arz hem talebin güçlendiğine işaret ediyor.

REEL TABLO BAMBAŞKA

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatlarında ise 22 aydır süren düşüş trendi devam ediyor. Mart ayına göre reel fiyat endeksi yüzde 3,2 azalarak 142,5’e geriledi. Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 47,9 artış gösteren reel fiyat değişimi, bu yıl Nisan ayında yüzde -20,8’e kadar düştü.

Mart ayında 950 bin 515 TL olan ortalama otomobil fiyatı, Nisan ayında sınırlı bir düşüşle 947 bin 790 TL’ye geriledi. Ancak yıllık bazda fiyatlar yüzde 9,2 artış gösterdi.

TÜM SINIFLARDA FİYAT ARTTI

E sınıfı dışındaki tüm araç sınıflarında aylık bazda ılımlı fiyat artışları görülürken, yıllık bazda tüm sınıflarda fiyatlar yükseldi. Ortalama fiyatlar; B sınıfında 613 bin 226 TL, C sınıfında 821 bin 624 TL, D sınıfında 1 milyon 184 bin TL ve E sınıfında 1 milyon 971 bin TL olarak gerçekleşti.

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE FİYAT ORTALAMASI

Nisan ayında elektrikli otomobillerde fiyatlar azaldı, diğer yakıt türlerinde ise artış yaşandı. Benzinli araçların ortalama fiyatı 1 milyon 186 bin TL, benzin & LPG araçlarda 509 bin 12 TL, dizelde 946 bin 183 TL, hibrit araçlarda 2 milyon 176 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 148 bin TL oldu.

Sonuç olarak, ikinci el otomobil piyasasında hem satış hem ilan sayısı artarken, fiyatlar sınırlı dalgalanmalar gösteriyor. Fiyatlarda genel olarak yıl bazında artış görülse de, reel fiyatlar enflasyon etkisinden arındırıldığında uzun süredir düşüş trendinde. Bu durum, otomobil almayı düşünenler için dikkatle izlenmesi gereken önemli bir piyasa hareketliliği anlamına geliyor.