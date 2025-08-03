Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

Seyir halindeyken bir taşın sıçramasıyla aniden beliren o küçük çatlak, araç sahiplerinin kabusu olabilir. Başlangıçta masum görünen bu çizik, zamanla tüm ön cama yayılarak hem sürüş güvenliğini tehdit eder hem de yüklü bir masrafa yol açabilir. Sıcaklık değişimlerinden yol titreşimlerine kadar çatlağın büyümesini tetikleyen faktörleri, anında müdahale yöntemlerini ve profesyonel çözümleri bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:00

Otomobillerin ön camı, sürüş güvenliği için hayati bir bileşendir. Ancak yoldaki taşlar, ani sıcaklık değişimleri veya küçük çarpmalar, camda beklenmedik çatlakların oluşmasına neden olabilir. Bu çatlaklar, zamanında müdahale edilmezse hızla ilerleyebilir ve tüm camın değiştirilmesini gerektirecek boyutlara ulaşabilir. Çatlağın büyümesi sadece maliyetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sürücünün görüş alanını kısıtlayarak trafik güvenliğini de tehlikeye atar. Neyse ki, bu tür çatlakların ilerlemesini durdurmak ve camı kurtarmak için bazı etkili yöntemler bulunmaktadır.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

CAMDAKİ ÇATLAKLAR NEDEN BÜYÜR?

Araç camlarındaki çatlaklar, genellikle dışarıdan gelen bir darbe ile başlar. Ancak asıl tehlike, bu çatlağın ilerlemesidir. Cam, üretim sürecinde ve araç şasisine monte edilirken doğal bir iç gerilime sahiptir. Çatlak oluştuğunda, bu gerilimin bir boşalma noktası haline gelir ve cam üzerindeki basınç, çatlağın uzamasına neden olur. Termal stres de bu ilerlemeyi hızlandıran önemli bir faktördür. Aracın iç ve dış sıcaklığı arasındaki ani değişimler, camın genleşip büzüşmesine neden olarak çatlağın hızla büyümesini tetikler. Yazın aşırı ısınmış cama aniden klima açmak veya kışın buzlu cama sıcak su dökmek gibi durumlar buna örnektir. Ayrıca, aracın hareket halindeyken karşılaştığı yol titreşimleri, kasislerden geçişler veya kapıların sert kapanması gibi küçük darbeler bile, çatlağın uzamasına katkıda bulunabilir. Çatlağın içine giren kir, toz veya nem de çatlağın yüzeyini aşındırabilir ve hatta donma-çözünme döngüleriyle çatlağın büyümesine yardımcı olabilir.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

ÇATLAĞI DURDURMAK İÇİN İLK YAPILMASI GEREKENLER

Ön camınızda bir çatlak fark ettiğinizde, zamanında ve doğru müdahale, hasarın büyümesini engellemek için kritik öneme sahiptir. İlk olarak, çatlağın üzerine kir veya toz yapışmasını engellemek amacıyla çatlak bölgeyi nazikçe ve dikkatlice temizlemek gerekir; bu işlem için temiz bir bez veya kağıt havlu kullanılabilir. Asla kimyasal temizleyici veya deterjan kullanılmamalıdır, zira bunlar çatlağın içine sızabilir. Temizliğin ardından, çatlağın üzerine küçük bir parça şeffaf bant veya özel cam tamir bandı yapıştırılarak içine kir, toz veya nemin girmesi engellenebilir. Bu, geçici bir koruma sağlar ve çatlağın yüzeyini dış etkenlerden izole eder. Çok küçük, nokta şeklindeki çatlaklar için, bazı durumlarda şeffaf oje veya özel cam tamir yapıştırıcıları geçici bir çözüm sunabilir; çok az miktarda ürün çatlağın içine dikkatlice sürülerek kurumasını beklenmelidir. Ancak bu yöntemlerin kalıcı birer çözüm olmadığı ve profesyonel tamir yerine geçmediği unutulmamalıdır.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

ÇATLAĞIN İLERLEMESİNİ ENGELLEMENİN ANAHTARI

Çatlağın büyümesinde sıcaklık ve basınç değişimleri büyük rol oynar. Bu faktörleri kontrol altında tutmak, ilerlemeyi durdurmanın en etkili yollarındandır. Aracın içini hızla soğutmak veya ısıtmak, camda ani termal şok yaratır. Yazın güneşte kalmış aracınıza biner binmez klimayı en düşük ayara getirmek yerine, önce camları açarak içeriyi havalandırmak önemlidir. Kışın ise buzlu camın üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemelidir; bunun yerine buz çözücü sprey kullanılmalı veya motor çalıştırılarak buzların yavaşça erimesi beklenmelidir. Aracın gölgede park edilmesi de önemlidir; özellikle yaz aylarında, aracı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmak, camın aşırı ısınmasını önler ve termal stresi azaltır. Ayrıca, aracın yol titreşimleri, kasislerden geçişler veya kapıların sert kapanması gibi küçük mekanik darbelere maruz kalmasını minimize etmek, mevcut çatlağın uzamasına karşı koruyucu bir önlemdir.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

NE ZAMAN TAMİR ETTİRMELİ, NE ZAMAN DEĞİŞTİRMELİ?

Yukarıdaki yöntemler, çatlağın ilerlemesini yavaşlatmak için geçici çözümler sunsa da, kalıcı ve güvenli bir sonuç için profesyonel yardım almak şarttır. Genellikle 1-2 cm çapındaki dairesel çatlaklar (taş izleri) veya 3-5 cm'yi geçmeyen ince çizgiler profesyonelce tamir edilebilir. Diş hekimlerinin dolgu işlemine benzer şekilde, özel bir reçine çatlağın içine enjekte edilir ve ultraviyole (UV) ışığıyla sertleştirilir. Bu işlem, çatlağın ilerlemesini durdurur ve görüşü büyük ölçüde iyileştirir. Ancak çatlak uzunsa (genellikle 15 cm'den uzun), sürücünün görüş alanının tam ortasındaysa veya camın kenarına çok yakınsa, tamir mümkün olmayabilir ve camın tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Güvenlik açısından, görüşü etkileyen veya onarılamayacak kadar büyük çatlaklar için cam değişimi bir zorunluluktur ve bu konuda asla taviz verilmemelidir.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın

ÇATLAK OLUŞUMUNU AZALTMA YOLLARI

Çatlakların oluşmasını engellemek için bazı önleyici tedbirler alınabilir. Özellikle stabilize yollarda veya ağır taşıtların arkasından giderken güvenli takip mesafesini korumak, taş sıçramalarından korunmanın en etkili yollarından biridir. Bazı cam filmleri de, taş çarpmalarına karşı ek bir koruma katmanı sağlayarak camın dayanıklılığını artırabilir.

Ön camdaki bir çatlak, ihmal edildiğinde hem maliyetli hem de tehlikeli olabilir. Erken müdahale ve doğru yöntemlerle, camınızı ve sürüş güvenliğinizi korumak mümkündür.

Otomobil camında çatlak olanlar aman dikkat! Bunları kesinlikle yapmayın
ETİKETLER
#Sürüş_güvenliği
#Otomotiv Güvenliği
#Ön Cam Çatlakları
#Araç Tamir
#Cam Tamiri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.