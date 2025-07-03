Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor

Dünyanın ünlü otomobil firmalarından Ford çok kritik bir karara imza atıyor. Ford'un CEO'su Jim Farley, şirketin tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle birkaç fabrikayı geçici olarak kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginliklerinin kararda etkili olduğu belirtiliyor.

FORD'DAN KAPATMA KARARI

Fabrikaları kapatma kararı sektörde ve tüketiciler arasında endişeye yol açtı. Jim Farley, ABD’nin vergi kararlarının otomobil sektöründe karışıklığa sebep olduğunu belirtti. Emniyet kemerlerinden ses sistemlerine kadar üretim parçalarında tedarik sorunlarının ortaya çıktığı söyleniyor.

Ford, yeni ticaret anlaşmalarını onaylamak için Çin Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapmaya başladı. Unionrayo'da yer alan habere göre Farley’nin her iki ülkenin hükümetlerini, binlerce çalışanı korumak için bilgilendirmek istediği öne sürülüyor.

MİLYONLARCA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Ford’un ABD’deki bir fabrikasını kapatmasındaki sebep sadece vergi oranları değil. Sürücülerin güvenliğini tehdit eden ciddi arızalar sonucu bir milyondan fazla araç geri çağrılmıştı.



Ford'un işçileri koruyan anlaşmalarında ülkede eğitime katkıda bulunması söz konusu. Bu da markanın korunması anlamında kritik adım.

