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 | Murat Makas

Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor

ABD'de 1903'te kurulan dünyaca ünlü otomobil devi Ford bir fabrikasını kapatma kararı aldı. Çalışanlara kötü haber veren Ford, ABD'deki tesisini kapatacak. Tesisin kapanmasındaki sebepler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:45

Dünyanın ünlü otomobil firmalarından çok kritik bir karara imza atıyor. Ford'un CEO'su Jim Farley, şirketin tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle birkaç fabrikayı geçici olarak kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginliklerinin kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor

FORD'DAN KAPATMA KARARI

Fabrikaları kapatma kararı sektörde ve tüketiciler arasında endişeye yol açtı. Jim Farley, ABD’nin vergi kararlarının otomobil sektöründe karışıklığa sebep olduğunu belirtti. Emniyet kemerlerinden ses sistemlerine kadar üretim parçalarında tedarik sorunlarının ortaya çıktığı söyleniyor.

Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor

Ford, yeni ticaret anlaşmalarını onaylamak için Çin Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapmaya başladı. Unionrayo'da yer alan habere göre Farley’nin her iki ülkenin hükümetlerini, binlerce çalışanı korumak için bilgilendirmek istediği öne sürülüyor.

MİLYONLARCA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Ford’un ABD’deki bir fabrikasını kapatmasındaki sebep sadece vergi oranları değil. Sürücülerin güvenliğini tehdit eden ciddi arızalar sonucu bir milyondan fazla araç geri çağrılmıştı.

Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor

Ford'un işçileri koruyan anlaşmalarında ülkede eğitime katkıda bulunması söz konusu. Bu da markanın korunması anlamında kritik adım.

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ETİKETLER
#otomotiv sektörü
#Ford
#Tedarik Zinciri Sorunları
#Fabrika Kapanışı
#Çin-abd Ticaret Gerginlikleri
#Vergi Politikaları
#Araç Geri Çağrısı
#Otomobil
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