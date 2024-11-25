Otomobil dünyasında yeni ortaklıklar geliyor

25 Kasım 2024 09:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:39

Küresel piyasada elektrikli otomobiller üretim ve birbirinden farklı projeleriyle pazara hakim oluyor. Çin elektrikli otomobil piyasasına fırtına gibi girdi. Uzmanlar, yabancı üreticilerin Çin'deki trende ayak uydurmaması halinde pazar paylarını kaybedeceklerini söylüyor.

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Dünya otomotiv​ devleri, Çin​ pazarında ayakta kalabilmek için yerel şirketlerle iş birliği yapmak zorunda. Uzmanlar, elektrikli araçlara hızla geçiş yapan Çin’de zamanın daraldığını ve yabancı üreticilerin bu trende ayak uyduramazsa pazar paylarını kaybedeceklerini söylüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR​ PAZARA HAKİM OLUYOR

Çin, artık geleneksel yakıtlı araçlardan uzaklaşıyor. Yeni enerji araçları (elektrikli ve hibrit) ülke genelindeki otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu dönüşüm, yıllardır Çin’de güçlü bir varlık gösteren yabancı otomotiv markalarını zorluyor.

Otomotiv sektör uzmanı Tu Le, “Eğer yabancı markalar Çin pazarında rekabetçi elektrikli araçlar sunamazsa, geriye tek çare yerel bir şirketle ortaklık kurmak olabilir” diyor. Ancak, bazı markalar için bunun bile çok geç kalınmış bir adım olabileceği ifade ediliyor.

ÇİN YÜKSELİŞTE, YABANCI MARKALAR PAZAR PAYI KAYBEDİYOR

General Motors, Volkswagen ve Nissan gibi devler, 2019-2023 yılları arasında Çin’deki gelirlerinde ciddi düşüşler yaşadı. Güney Koreli Kia’nın 2023’teki Çin satışları, 2020 seviyelerine göre %30’dan fazla azaldı. Buna karşılık Tesla, aynı dönemde Çin’deki satışlarını altı kat artırdı.

ÇİN'DE FİYAT REKABETİ SERTLEŞİYOR

Çin’deki otomobil üreticileri, daha fazla müşteri çekebilmek için fiyatları düşürüyor ve her yıl yeni modeller piyasaya sürüyor. Ancak bu durum, sadece yabancı markaları değil, Çin’in devlet destekli üreticilerini de zorluyor.

YEREL ŞİRKETLERLE ORTAKLIKLAR GÜNDEMDE

Volkswagen, Çinli elektrikli araç girişimi Xpeng’e 700 milyon dolar yatırım yaparak dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Çin pazarı için 2026’da teslim edilmesi planlanan modeller üretmeyi hedefliyor. Benzer şekilde Toyota, Çinli otonom sürüş girişimi Pony.ai ile ortaklık kurdu.

Ancak yerel ortaklıkların her zaman kolay olmayacağı belirtiliyor. Çinli otomobil markaları, elektrikli araç teknolojisinde ciddi bir avantaja sahip ve bu şirketlerin birçoğu, pazardaki zorlu rekabet nedeniyle şimdilik kendi yollarında ilerlemeyi tercih ediyor.

Fitch Ratings Asya-Pasifik Kurumsal Derecelendirme Direktörü Jing Yang, yabancı otomobil üreticilerinin önümüzdeki yıl Çin’deki pazar paylarının daha da düşeceğini öngörüyor. Bazı markaların ise Çin’den tamamen çekilmesi gündemde.

Öte yandan, Çinli markalar sadece yerel pazarda değil, küresel arenada da büyümeyi hedefliyor. Avrupa Birliği gibi bölgelerde uygulanan vergilere rağmen, Çinli üreticilerin yurt dışı genişlemelerinden kolay kolay vazgeçmeyeceği belirtiliyor.