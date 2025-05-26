Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Haziran ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. NTV'nin haberine göre, Döviz kurundaki yükseliş, özellikle euro bazlı fiyatlanan modellerde artışa neden olacak. Mayıs başında 43,50 TL seviyesinde olan euro, kısa sürede 44,50 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Bu artışın, ithal edilen ya da yurt içinde euro kuru üzerinden fiyatlanan otomobillerin etiketine doğrudan yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor.

“ELİNİZİ ÇABUK TUTUN” UYARISI

Haziran ayı gelmeden otomobil almak isteyenlere son çağrı yapıldı. Otomobil firmaları mayısın son günlerinde fiyat listelerini güncellemeye başladı. Haziranla birlikte hem kur farkı hem de ek maliyetler fiyatları daha da artıracak.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL MODELLERİ (GÜNCELLENMİŞ FİYAT LİSTESİ)

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp – 1.104.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI manuel – 1.134.000 TL

KIA Picanto 1.0 – 1.160.000 TL

Opel Corsa 1.2 manuel – 1.256.000 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT – 1.399.000 TL

BYD Dolphin – 1.365.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.419.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe – 1.434.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart menzil – 1.440.000 TL

Ford Puma 1.0 Titanium manuel – 1.514.600 TL

Honda Jazz 1.5L Hybrid – 1.575.000 TL

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT – 1.594.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.620.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 manuel – 1.631.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW – 1.632.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica – 1.799.000 TL

Cupra Born – 1.925.000 TL

Chery Omoda 5 Pro – 2.100.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic – 2.541.372 TL

Mercedes A200 – 2.944.000 TL

BMW 120 Sport Line – 2.974.000 TL