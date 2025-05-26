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Otomobil
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 | Suat Vilgen

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Euro kuru rekor kırdı, otomobil fiyatları zamlanıyor. Uzmanlar, araç almayı düşünenlere “Elinizi çabuk tutun” çağrısında bulunuyor. İşte güncel fiyat listesiyle en ucuz sıfır otomobiller...

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Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 15:47

Haziran ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. NTV'nin haberine göre, Döviz kurundaki yükseliş, özellikle euro bazlı fiyatlanan modellerde artışa neden olacak. Mayıs başında 43,50 TL seviyesinde olan euro, kısa sürede 44,50 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Bu artışın, ithal edilen ya da yurt içinde euro kuru üzerinden fiyatlanan otomobillerin etiketine doğrudan yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor.

“ELİNİZİ ÇABUK TUTUN” UYARISI

Haziran ayı gelmeden otomobil almak isteyenlere son çağrı yapıldı. Otomobil firmaları mayısın son günlerinde fiyat listelerini güncellemeye başladı. Haziranla birlikte hem kur farkı hem de ek maliyetler fiyatları daha da artıracak.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL MODELLERİ (GÜNCELLENMİŞ FİYAT LİSTESİ)

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp – 1.104.900 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Hyundai i10 1.2 MPI manuel – 1.134.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

KIA Picanto 1.0 – 1.160.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Opel Corsa 1.2 manuel – 1.256.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

MG ZS Comfort 1.0 AT – 1.399.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

BYD Dolphin – 1.365.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.419.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Renault Clio Evolution 1.0 TCe – 1.434.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Togg T10X V1 RWD Standart menzil – 1.440.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Ford Puma 1.0 Titanium manuel – 1.514.600 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Honda Jazz 1.5L Hybrid – 1.575.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT – 1.594.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.620.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Volkswagen Polo 1.0 manuel – 1.631.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Peugeot E-208 GT 100kW – 1.632.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Alfa Romeo Junior Elettrica – 1.799.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Cupra Born – 1.925.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Chery Omoda 5 Pro – 2.100.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok
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Mercedes A200 – 2.944.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

BMW 120 Sport Line – 2.974.000 TL

Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

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