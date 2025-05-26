Otomobil fiyatları zamlanıyor! Bugünkü fiyatlar 5 gün sonra yok

Euro kuru rekor kırdı, otomobil fiyatları zamlanıyor. Uzmanlar, araç almayı düşünenlere “Elinizi çabuk tutun” çağrısında bulunuyor. İşte güncel fiyat listesiyle en ucuz sıfır otomobiller...
Haziran ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında yeni bir zam dalgası bekleniyor. NTV'nin haberine göre, Döviz kurundaki yükseliş, özellikle euro bazlı fiyatlanan modellerde artışa neden olacak. Mayıs başında 43,50 TL seviyesinde olan euro, kısa sürede 44,50 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Bu artışın, ithal edilen ya da yurt içinde euro kuru üzerinden fiyatlanan otomobillerin etiketine doğrudan yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor.
Haziran ayı gelmeden otomobil almak isteyenlere son çağrı yapıldı. Otomobil firmaları mayısın son günlerinde fiyat listelerini güncellemeye başladı. Haziranla birlikte hem kur farkı hem de ek maliyetler fiyatları daha da artıracak.
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp – 1.104.900 TL
Hyundai i10 1.2 MPI manuel – 1.134.000 TL
KIA Picanto 1.0 – 1.160.000 TL
Opel Corsa 1.2 manuel – 1.256.000 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT – 1.399.000 TL
BYD Dolphin – 1.365.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.419.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe – 1.434.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart menzil – 1.440.000 TL
Ford Puma 1.0 Titanium manuel – 1.514.600 TL
Honda Jazz 1.5L Hybrid – 1.575.000 TL
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT – 1.594.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.620.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 manuel – 1.631.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW – 1.632.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica – 1.799.000 TL
Cupra Born – 1.925.000 TL
Chery Omoda 5 Pro – 2.100.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic – 2.541.372 TL
Mercedes A200 – 2.944.000 TL
BMW 120 Sport Line – 2.974.000 TL