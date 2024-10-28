Otomobil fiyatlarına faiz etkisi! Kampanyalar rüzgarı terse döndürdü, uzman beklentiyi açıkladı

28 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:26

Kış mevsiminde otomobil piyasasında indirim veya zam beklentisi aynı anda oluştu. Bazı sıfır araçlarda indirim kampanyaları görülürken bazı ikinci el markalarda ise talebe göre fiyat artışı yaşanabiliyor. Marka ve modele göre indirim veya zam olabiliyor. Sektör temsilcileri Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasına dikkat çekerek piyasayı etkilediğini söyledi. Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar sonucunda fiyat değerlerinde oluşan oranlar açıklandı. Sektör temsilcileri araç alacakları uyardı. İşte detaylar...

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Otomobil almak isteyenler yaz mevsimi sonrası döviz kurunun hareketliliği sürerken sıfır ve ikinci el fiyatlarıyla yakından ilgileniyor. Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi oluşurken bazı markalarda kampanyalar görülüyor. Galericiler özellikle ikinci el otomobillerde marka ve modele göre fiyatlarda az miktar da olsa düşüşe gidebiliyor. Kış mevsiminde vatandaşlar otomobil fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor.

OTOMOBİLDE FİYAT DÜŞÜYOR İDDİASI

Yüksek faiz oranları, mevcuttaki kredi kullanımını azaltarak otomobil alımını olumsuz etkiliyordu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sahibinden.com tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. Rapora göre, ikinci el otomobil​ piyasasına talep artarken, fiyatlar düşmeye devam ediyor.

ARZ ARTIŞI VE İKİNCİ EL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır kilometre araçlardaki fiyat artışlarının ikinci el piyasasına olan ilgiyi artırdığını ve arzın yükseldiğini belirtti. İlan sitelerindeki araç sayısının geçen yıl yaklaşık 650 binden bu yıl 1 milyona çıkması, fiyatların daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.

MB'NİN FAİZİ SABİT TUTMASI

Otomobil satıcıları Merkez Bankası’nın faizi son zamanlarda sabit tutmasını önemli görüyor. Sıfır veya ikinci el otomobillere ulaşılabilirliğin daha kolay olduğunu söylüyor.

Bayilerin artık stoklarındaki araçları satabilmek için, araç biriktirmemek için farklı kampanyalar yaptığını belirten Konya Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, ''İşte markalar 12 aya kadar sıfır faiz gibi belirli tutarına bir uygulama yapıyor, bazısı çok düşük faiz oranlarında kampanyalar yapıyor ellerindeki araçları satabilmek ve hızlı sattıkları arabaları aynı şekilde devam ettirebilmek adına. Tabii biz hep şunu söylüyoruz; eskiden sıfır bir araçta, 1 milyonluk bir araba bayideki sıfır fiyatıyla aynısı 2024 model bir aracın plakası takıldığı an yüzde 7 ile yüzde 10'a kadar bir değer kaybı olurdu. Bugüne baktığımız zaman şu anda bu değer kayıpları özellikle bazı araçlarda yüzde 20 ila yüzde 25'lere kadar çıktı.'' dedi.

OTOMOBİL FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

1 milyonluk arabada şu an için 750 ila 800 bin liraların görüldüğünü söyleyen Acıbadem, ''Bu da piyasanın yavaş gitmesinden dolayı insanlarda hep bir beklenti var. İşte fiyatlar daha da düşer mi, fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik neredeyse bir zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman yurt dışındaki imalatın üretimin de artış maliyetlerinden dolayı.'' ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL ALACAKLARA UYARI

Son olarak araç alacak vatandaşlara seslenen Abdullah Acıbadem, ''İnternet üzerinden vatandaşımız bir bireysel ilan gördüğü zaman muhakkak ki yani Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarttığı yönetmelikte güvenli ödeme sistemini kullansın. Burada şahısları da kapsıyor. Yani burada kesinlikle bireysel araç aldınız, tanımadığınız birinden notere gittiniz hiçbir şekilde araç bedelinin tamamını güvenli ödeme sistemden geçirin. Burada hem alıcıyı hem satıcıyı güven altına almış oluyor. Çünkü diğer türlü işte bir kısım rakamı geçirip üstünü açıkta bıraktığınız an kişinin kötü niyetli olduğu an dolandırılmaya mahkumsunuz.'' diye konuştu.