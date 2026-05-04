Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:08
1
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Araç geri çağırmalarının hızla arttığı otomotiv sektöründe, iSeeCars tarafından yapılan son araştırma en sorunsuz markaları ortaya çıkardı. Listenin zirvesinde Alman otomotiv devi yer aldı. En çok sorun yaşayan marka ise milyonlarca araçla Ford oldu.

2
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Yeni bir otomobil satın aldıktan sonra servislere taşınmak istemeyen tüketiciler için güvenilir markalara yönelmek büyük önem taşıyor. iSeeCars.com platformunda yayımlanan güncel bir araştırma, tam da bu ihtiyaca ışık tutuyor.

3
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Platformun gerçekleştirdiği analiz, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerini temel alarak 2017 ile 2025 yılları arasındaki süreci mercek altına alıyor. Veriler ışığında araçların 30 yıllık ömürleri boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar hesaplandı.

4
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

MERCEDES-BENZ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Yayımlanan raporun sonuçlarına göre, yaşam döngüsü boyunca en az sorun çıkarma ihtimali olan marka Mercedes-Benz oldu. Alman üretici, en az geri çağrılan ilk 10 model listesinin dokuzunu tek başına domine etti.

5
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Zirvenin bir numarasında ikonik Mercedes G-Serisi oturdu. Ayrıca SL-Serisi, E-Serisi, CLA ve GLC gibi popüler modellerle marka, ilk 20 sıranın 15'ini elinde tuttu. Sıralamanın geri kalanında yer edinmeyi başaran diğer sorunsuz araçlar arasında MINI Convertible, Chevrolet Suburban, Subaru Crosstrek, Mazda MX-5 Miata RF ve Lexus ES 250 yer alıyor.

6
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

EN ÇOK SORUN YAŞAYAN MARKA FORD OLDU

Araştırmanın ikinci ayağında, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki 12 aylık dönem bir önceki yılla kıyaslandı. Bu dönemde sektör genelindeki sorun bildirimleri üç katına çıkmış durumda.

Geri çağırma vakalarının merkezinde ise Amerikan devi Ford yer alıyor. Şirket, sadece 2026 Mart ayına kadar tam 19 farklı uyarı yayınladı. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte markanın servise geri çağırdığı araç sayısı 20 milyona yaklaştı. Rapor, Ford'un tek başına tüm sektörün toplamından daha fazla sorun bildirdiğini gözler önüne seriyor.

7
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Mercedes-Benz ise aynı dönemde 122 bin 331 modelini geri çağırdı. Toyota, Chrysler ve Hyundai gibi devler de en çok araç çağıran markalar sıralamasında Ford'u takip etti.

8
Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

En çok sorun yaşatması beklenen 25 araçlık listenin 12'sini yine Ford modelleri oluşturdu. Tüm otomobiller arasında en riskli seçenek olarak şirketin lüks markası Lincoln'e ait Aviator modeli öne çıktı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.