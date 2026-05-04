Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

Araç geri çağırmalarının hızla arttığı otomotiv sektöründe, iSeeCars tarafından yapılan son araştırma en sorunsuz markaları ortaya çıkardı. Listenin zirvesinde Alman otomotiv devi yer aldı. En çok sorun yaşayan marka ise milyonlarca araçla Ford oldu.
Yeni bir otomobil satın aldıktan sonra servislere taşınmak istemeyen tüketiciler için güvenilir markalara yönelmek büyük önem taşıyor. iSeeCars.com platformunda yayımlanan güncel bir araştırma, tam da bu ihtiyaca ışık tutuyor.
Platformun gerçekleştirdiği analiz, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerini temel alarak 2017 ile 2025 yılları arasındaki süreci mercek altına alıyor. Veriler ışığında araçların 30 yıllık ömürleri boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar hesaplandı.
Yayımlanan raporun sonuçlarına göre, yaşam döngüsü boyunca en az sorun çıkarma ihtimali olan marka Mercedes-Benz oldu. Alman üretici, en az geri çağrılan ilk 10 model listesinin dokuzunu tek başına domine etti.
Zirvenin bir numarasında ikonik Mercedes G-Serisi oturdu. Ayrıca SL-Serisi, E-Serisi, CLA ve GLC gibi popüler modellerle marka, ilk 20 sıranın 15'ini elinde tuttu. Sıralamanın geri kalanında yer edinmeyi başaran diğer sorunsuz araçlar arasında MINI Convertible, Chevrolet Suburban, Subaru Crosstrek, Mazda MX-5 Miata RF ve Lexus ES 250 yer alıyor.
Araştırmanın ikinci ayağında, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki 12 aylık dönem bir önceki yılla kıyaslandı. Bu dönemde sektör genelindeki sorun bildirimleri üç katına çıkmış durumda.
Geri çağırma vakalarının merkezinde ise Amerikan devi Ford yer alıyor. Şirket, sadece 2026 Mart ayına kadar tam 19 farklı uyarı yayınladı. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte markanın servise geri çağırdığı araç sayısı 20 milyona yaklaştı. Rapor, Ford'un tek başına tüm sektörün toplamından daha fazla sorun bildirdiğini gözler önüne seriyor.
Mercedes-Benz ise aynı dönemde 122 bin 331 modelini geri çağırdı. Toyota, Chrysler ve Hyundai gibi devler de en çok araç çağıran markalar sıralamasında Ford'u takip etti.
En çok sorun yaşatması beklenen 25 araçlık listenin 12'sini yine Ford modelleri oluşturdu. Tüm otomobiller arasında en riskli seçenek olarak şirketin lüks markası Lincoln'e ait Aviator modeli öne çıktı.