Otomobil geri çağırma verilerine göre, satın aldıktan sonra sanayi yolunu unutturan en sağlam modellerin listesi açıklandı

EN ÇOK SORUN YAŞAYAN MARKA FORD OLDU

Araştırmanın ikinci ayağında, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki 12 aylık dönem bir önceki yılla kıyaslandı. Bu dönemde sektör genelindeki sorun bildirimleri üç katına çıkmış durumda.

Geri çağırma vakalarının merkezinde ise Amerikan devi Ford yer alıyor. Şirket, sadece 2026 Mart ayına kadar tam 19 farklı uyarı yayınladı. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte markanın servise geri çağırdığı araç sayısı 20 milyona yaklaştı. Rapor, Ford'un tek başına tüm sektörün toplamından daha fazla sorun bildirdiğini gözler önüne seriyor.