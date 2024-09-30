Otomobil piyasasında kış fırsatı! İşte fiyatlarında büyük indirim olacak 6 otomobil modeli

30 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:32

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaz hareketliliği sona ererken birçok kampanya görüldü. Kış aylarına doğru dünya genelinde bazı markaları satan galericilerin yine indirim fırsatı sunacağı bekleniyor. Otomobil piyasasındaki fiyat indirimlerinin Türkiye'ye de yansıması bekleniyor. İşte bu kışın fiyatlarında büyük düşüşler yaşanacak 6 araba modeli...

Küresel ekonomideki dalgalanmalar sebebiyle üretimde zorluk yaşayan otomotiv sektörü yatırımcıların en yakından ilgilendiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yaz mevsiminde otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş durağan hale geldi, ortalama fiyat bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldığı gözlemlendi. Uzmanların araştırmaları sadece belirli markaları kapsadı.

Kış aylarına doğru otomobil fiyatlarının az bir oranla yükseleceği tahmin edilirken üretimin az olduğu bazı modellerde de indirimlerin olacağı belirtiliyor. Haziran ve Ağustos ayları içerisinde sıfır otomobillerde kampanyalar görülmüştü. Dünya genelinde otomobil fiyatlarıyla ilgilenen Kelley Blue Book'a göre, yeni otomobil fiyatları Ağustos ayında düşüş gösterdi. KBB'nin ana şirketi Cox Automotive'un yönetici analisti Erin Keating yaptığı açıklamada bayilerin satış ortamının yavaş ilerlediğini ve fiyatlarda indirim baskısının olduğunu söylediğini belirtti.

FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK 6 ARABA MODELİ

Araştırmalar sonucu bayiler sıfır otomobillerin galeride kalmaması için çeşitli kampanyalar yapacağı ve büyük indirimlere gideceği söyleniyor. Bu kış büyük indirim yapması beklenen otomobiller merak edildi. Bayilerde yapılan araştırmalara göre fiyatlarında düşüş yaşanacak 6 araba modeli öne çıktı.

Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 180 AMG

Benzin 1.496 cm3 / 170 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 4.325.000 TL / 126.517,97 dolar

Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 300 d 4MATIC AMG

Dizel 1.993 cm3 / 269 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 6.265.000 TL / 183.268 dolar

Hyundai Kona Elektrikli

Advance 115 kW / Elektrik / Otomatik / 1.558.497 TL - 1.535.000 TL / 44.903,25 dolar

Audi RS e-tron GT

Satış fiyatı: 8.032.972 TL / 234.983,07 dolar

Jeep Grand Wagoneer L

Satış fiyatı: 110 ile 145 Euro arasında değişiyor.

Dodge Hornet

Türkiye’de Fiat fabrikasının yer aldığı Bursa’da bir Dodge Hornet prototipi görüntülenmişti. 2022 Dodge Hornet GT, 9 vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte görücüye çıkmıştı. 2022 Hornet için 30 bin dolarlık fiyat skalası ön görülüyordu. Özellikle ABD'de galerilerde bu fiyat 25-28 bin dolar bandında seyrediyor.