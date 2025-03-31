Otomobil piyasasında Toyota krizi! Herkes o aracın peşine düştü | Bekleme süresi aylar alıyor

Toyota'nın hibrit araçlarına yönelik talep patlayınca tedarik sıkıntısı baş gösterdi. Bu durum dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için aylarca bekleme süresine yol açtı. ABD, Japonya, Çin ve Avrupa'da hibrit Toyota bulmak neredeyse imkansızlaştı.

Toyota'nın benzin-elektrik hibrit araçlarına olan talep, tedarikçilerin bu hıza ayak uyduramamasına yol açtı. Bu da parça sıkıntılarına ve alıcılar için aylar süren bekleme sürelerine neden oldu. Durumdan haberdar olan dört kaynağa göre, hibrit araçların stokları, ABD, Japonya, Çin ve Avrupa gibi büyük pazarlar dahil olmak üzere Toyota bayilerinde oldukça düşük seviyelere indi.

SATIŞLAR 3'E KATLANDI

Reuters'ın haberine göre talep artışı, hibrit araçların sektöründeki dominant oyuncu olan Toyota için bir zorluk oluşturuyor. Ancak, aynı zamanda Japon otomobil üreticisinin, bazı rakiplerinin yalnızca bataryalı elektrikli araçların hibrit talebini ortadan kaldıracağı yönündeki tahminlerine karşı yaptığı teknoloji yatırımlarını da haklı çıkarıyor. LMC Automotive verilerine göre, hibrit araçların küresel satışları, şarj edilebilir modeller dahil, son beş yılda 5,7 milyondan 16,1 milyona, yani neredeyse üç katına çıkt.

AVRUPALILAR 60-70 GÜN BEKLİYOR

Toyota'nın Avrupa'daki müşterileri, yeni hibrit araçlar için ortalama 60 ila 70 gün bekliyor ve bu süre 2020'deki bekleme süresinin neredeyse iki katı. Avrupa'da en fazla talep gören ve en kısa tedarik sürelerine sahip araçlar arasında Yaris Cross hibrit ve RAV4 plug-in hibrit bulunuyor. Japonya'da ise alıcılar, pek çok model için iki ila beş ay bekliyor.

ABD'nin Batı Kıyası'ndaki bir Toyota bayisinde ise, Prius hibritleri Şubat ortasında tükenmiş ve sadece birkaç Camry hibriti mevcutken, Hindistan'da da teslimat süreleri geçen yıl iyileşmiş olsa da, modele göre iki ila dokuz ay arasında değişiyor.

Toyota, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl boyunca tüm bölgelerde hibrit araçlara olan talebin önemli ölçüde arttığını ve bu artışı karşılamak için üretimi artırmak adına elimizden geleni yapıyoruz" İifadelerine yer verdi.

Ayrıca, hibrit parça ve bileşen üretim kapasitesinin, yıllık üretim planları ve araç montaj kapasitesine uygun olduğu belirtildi.

HİNTLER 39 HAFTA BEKLİYOR

Teslimat sürelerindeki artış, bazı müşteriler için baş ağrısına yol açıyor. Yeni Delhi'deki Asya Kalkınma Bankası yöneticisi Saugata Dasgupta, 2023 Ocak ayında bir Toyota Innova Hycross hibrit SUV siparişi verdiğini ancak 2024 Ağustos ayında bayiden aldığı bilgiye göre, teslimat için 25 ila 30 hafta daha beklemesi gerektiğini öğrendi. Ancak, bu süre zarfında Dasgupta, beklemeyi bırakıp yerli otomobil üreticisi Mahindra & Mahindra'dan benzinli bir model satın aldı.

MANYETİK MALZEME BULUNAMIYOR

Bu gecikmeler, hibrit güç aktarma sistemlerinde kullanılan bileşenlerin tedarikindeki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu bileşenler çoğunlukla Japonya'da üretilip, montaj yapılan ülkelere gönderiliyor. Aisin Corp'ün tedarik ettiği manyetik malzeme eksiklikleri, tedarik zincirindeki önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Toyota grubu, ayrıca Denso'nun ikinci ve üçüncü kademe tedarikçilerindeki darboğazlardan dolayı, inverter bileşenlerinin teslimatında gecikmeler yaşadı.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TARİH VERDİLER

Toyota, Kuzey Carolina'da hibrit araç talebini karşılamak için bir batarya tesisi için 14 milyar dolar yatırım yaptı ve bu bataryaların Nisan ayında Kuzey Amerika'daki elektrifikasyonlu araçlara gönderilmeye başlanacağı duyuruldu.

Elekrtikli araçların Çin'deki satışları 2024'te geçen yıla göre %7 azalmış olsa da, hibrit satışları %27 artmış durumda.

RAKİPLER DE ÜRETEMİYOR

Toyota'nın Hyundai ve Kia gibi rakipleri de hibrit üretimini artırmakta zorlanıyor. Seul'deki bir Hyundai bayisi, Palisade hibrit versiyonu için bekleme süresinin bir yıl olduğunu belirtti. Kia'nın Carnival hibriti için bekleme süresi ise 10 ay, Sorento hibriti içinse 7 ay.