Otomobil sektöründeki kriz iflas kapılarını açtı: Türkiye'nin otomobil devi iflasa sürükleniyor

03 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:20

Temmuzda otomobil satışlarında o marka sürpriz yaptı! İlk sıraya yerleşti

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Küresel ekonomik kriz otomobil sektörünü derinden vurdu. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında zam üstüne zam yapıldı. Yaz mevsiminde otomobil piyasasında durgunluk devam etse de bazı şirketler kepenk kapatıyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından 07 Uğur Profil A.Ş., küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri doğrultusunda konkordato talebinde bulundu. Şirket, içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşabilmek ve faaliyetlerine devam edebilmek için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Konkordato ilan eden şirket için yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

Duruşma Tarihi: 14 Ekim 2024 saat 14.00

Geçici Mühlet Süresi: 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 ay

Alınacak Tedbirler:

Mal Varlıklarının Korunması: Davacıların mahkemenin izni olmadan rehin tesis etmeleri, kefil olmaları, taşınmaz veya işletmelerini devretmeleri gibi işlemler önlenecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak.

İhtiyati Tedbirler:

Davacılar aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak. Takipler, mevcut durumlarıyla yerlerinde durdurulacak. Ancak, işletme faaliyetleri için gerekli makine ve araçlar üzerindeki hacizler baki kalacak ve bu eşyalar yediemin olarak davacılara teslim edilecek.

Rehinli Alacaklar:

İmtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek, ancak rehinli malın satışına ve muhafaza tedbirlerine yönelik işlemler tedbiren önlenecek.

Gayrimenkul ve Araçların Korunması: Davacıların gayrimenkullerinin ve araçlarının üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, teminat mektuplarının nakde çevrilmesi tedbiren önlenecektir (süreli teminat mektupları hariç).

BİR ŞİRKET KONKORDATO İLAN EDERSE NE OLUR?

Konkordato ilan eden firmalar, süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur. Konkordato süreci, iflas ertelemeden daha kısa sürer. İflas erteleme 5 yıla kadar uzayabilirken, konkordato 23 ay içinde tamamlanır. Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.