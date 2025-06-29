Otomobilin ömrünü kısaltan sürüş hataları sıralandı! Bilmeden neler yapıyormuşuz!

Direksiyon başında farkında olmadan yaptığımız birçok sürüş hatası, otomobillerimizin ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor. Listenin ilk sırasında kasislerden ve çukurlardan hızlı geçmek var. Ama listenin birçok maddesi gerçekten hayret uyandırıcı

Sıfır otomobil fiyatlarının giderek artması son yıllarda sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de trafikteki araçların yaş ortalamasının hızla yükselmesine neden oldu. Yeni bir araç almak büyük yatırım gerektirdiğinde mevcut aracı en sıhhatli şekilde kullanıp, uzun yıllar boyu sorunsuz binmek büyük önem kazandı. Ancak bir otomobilin yıpranması sadece yaşına veya yaptığı kilometreye bağlı değil. Araçların her gün nasıl kullanıldığı, ömrü üzerinde doğrudan etkili.

BASİT ALIŞKANLIKLAR, BÜYÜK MASRAF GEDİTİYOR

Önemsiz gibi görünen pek çok sürüş alışkanlığı, aracın parçalarının erken aşınmasına yol açabiliyor. Bu da zamanla küçük sorunları pahalı bakım ve onarım işlemlerine dönüştürüyor.

Oysa yapılacak şey çok basit: Bu hatalı alışkanlıkları fark edip düzeltmek. Bu sayede otomobillerin kullanım ömrü uzarken daha güvenli ve huzurlu bir sürüş de sağlanmış oluyor. Ayrıca düzenli bakım, sürücünün bütçesinin de zorlanmasını engelliyor.

EN SIK YAPILAN SÜRÜŞ HATASI KASİS VE ÇUKURLARI HIZLI GEÇMEK

alvolante.it'in haberine göre, araç sahiplerinin en çok yaptığı hatalar arasında hızla kasislerden geçmek yüzde 17 ile ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, bu hataların uzun vadede motordan lastiklere, fren sisteminden süspansiyona kadar birçok parçada ciddi tahribata yol açabileceğini belirtiyor. İşte sen çok yapılan sürüş hataları: