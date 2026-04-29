Otomobiliniz çok yakıyorsa sebebini başka yerde aramayın! Tavandaki bir parça söküldüğü an etkisini gösteriyor

Murat Makas
29.04.2026
16:46
29.04.2026
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, sürücüleri tasarruf yolları aramaya itiyor. Araç değiştirmek yerine mevcut otomobillerin verimliliğini artırmak isteyenler için oldukça pratik bir yöntem bulunuyor: Kullanılmayan tavan bagajlarını ve taşıyıcıları araçtan ayırmak.

TAVAN TAŞIYICILARI YAKIT TÜKETİMİNİ YÜZDE 12 ORANINDA ETKİLİYOR

Farklı kuruluşlar tarafından yapılan testler, araç tavanındaki aksesuarların aerodinamik yapıyı bozarak yakıt tüketimini artırdığını ortaya koyuyor. Car and Driver dergisinin gerçekleştirdiği bir teste göre, Kia Carnival modelinden fabrika çıkışlı taşıyıcı barların sökülmesi verimliliği yüzde 12 oranında artırdı.

Consumer Reports platformu ise Nissan Altima modeline tavan taşıyıcısı eklendiğinde yakıt ekonomisinde yüzde 11'lik bir düşüş gözlemledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MENZİLİ DE KISALIYOR

Tavandaki yüklerin yaptığı olumsuz etki sadece içten yanmalı motorlu araçlarla sınırlı kalmıyor. The New Climate tarafından yayınlanan analize göre, 580 km menzile sahip bir Tesla'nın tavanında iki adet kano taşınması, aracın menzilini 500 km'ye kadar düşürüyor.

Sürüklenme (hava direnci) oranını artırdığı için motorun veya elektrikli sistemin daha fazla efor sarf etmesine yol açan bu durum, özellikle otoyol hızlarında çok daha fazla hissediliyor. Düşük hızlarda seyreden sürücülerin bile bahsedilen aksesuarları sökerek ciddi oranlarda fayda sağlayabileceği ifade ediliyor.

HER 45 KİLOLUK EKSTRA YÜK VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRÜYOR

Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre, araçta taşınan her 45 kilogramlık ekstra yük, yakıt ekonomisini ortalama yüzde 1 oranında azaltıyor.

Sadece tavan eklentilerini değil, bagaj kısmındaki gereksiz eşyaları da temizlemek ekstra tasarruf imkanı tanıyor. Uzmanlar, küçük eşyaların kaybolmasını engellemek ve düzeni sağlamak amacıyla bagaj düzenleyicilerinden yararlanılabileceğini belirtiyor.

