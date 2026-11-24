Otomobillerin giderek daha fazla yazılımsal özelliklerle donatılması, araç sahipleri için ağır bir ekonomik yük oluşturuyor. Tüketici hakları kuruluşu Public Interest Research Group tarafından yayımlanan Closing Shop adlı araştırma raporuna göre, tamircilerin karşılaştığı yazılım ücretleri ve ek masraflar, Amerika'da vatandaşların yıllık araç onarım maliyetlerini 12 milyar dolar artırdı.

YAZILIM ABONELİKLERİ YILDA 83 MİLYON SAAT KAYBETTİRİYOR

Raporda, modern araçlarda arızalı bir sensörü tespit etmek, elektronik park frenini açmak veya arıza tespiti yapmak için teknisyenlerin araca öncelikle bir dizüstü bilgisayar ya da tablet bağlaması gerektiği belirtiliyor. Teknisyenlerin gerekli bilgilere ulaşması için saniye ustalarının doğru yazılım araçlarına sahip olması, otomobil üreticilerine düzenli abonelik ücretleri ve çeşitli lisans bedelleri ödemesi gerekiyor.

PIRG'nin tahminlerine göre, tamirciler bu yazılımlara ödeme yapsalar bile her yıl toplu olarak 83 milyon saati yazılım satın alma, indirme, sisteme giriş yapma ve bekleme süreçlerinde harcıyor. Ortalama tamir ücretleri üzerinden hesaplandığında, harcanan zaman tüketiciye yıllık 12 milyar dolarlık ek maliyet olarak yansıyor.

BAĞIMSIZ TAMİRCİLER İŞLERİN BEŞTE BİRİNİ YETKİLİ SERVİSE YÖNLENDİRİYOR

Gerekli tüm yazılımları ve abonelikleri karşılayamayan küçük ölçekli bağımsız tamircilerin, her beş işlemden birinde müşterilerini yetkili servislere yönlendirdiği bildiriliyor. Yetkili servislere kayan talep, servislerin onarım için daha yüksek ücretler talep etmesine zemin hazırlıyor.

PIRG Eğitim Fonu (PIRG Education Fund) tarafından yayımlanan ayrı bir raporda ise sektörde artık iki kademeli bir onarım modelinin oluştuğu vurgulanıyor. Bağımsız servislerin yetkili servislere kıyasla daha az bilgiyle, daha düşük kapasiteli arıza tespit araçlarıyla ve daha yüksek maliyetlerle çalıştığı ifade ediliyor.

YASA KOYUCULARA "ÜCRETSİZ TEMEL YAZILIM" VE "ÜCRET SINIRI" ÇAĞRISI

Tüketici hakları kuruluşu, yasa koyucuları harekete geçmeye çağırarak bir dizi düzenleme önerisinde bulundu. PIRG'nin talepleri arasında otomobil üreticilerinin fren balatası değişimi gibi basit onarımlarda bağımsız tamircileri devre dışı bırakmasının engellenmesi ve bağımsız arıza tespit cihazlarını doğrulayacak standart bir protokolün zorunlu tutulması yer alıyor.

Kuruluş ayrıca, araç sahiplerinin telematik onarım verileri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayacak standart bir platform kurulmasını istiyor. Mevcut sistemde otomobil üreticileri, araç verilerini kullanarak sürücülere arızanın ne olduğunu dahi açıklamadan bir onarım gerektiğini bildirip onaylı servislere yönlendirme yapabiliyor.