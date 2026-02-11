Otomobillerdeki 100 yıllık fren sistemi sil baştan değişiyor

Çin merkezli geliştirilen elektronik fren teknolojisi, otomobillerde bir asrı geride bırakan hidrolik sistemi devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Otomobil dünyasında köklü bir değişimin eşiğindeyiz. Yıllardır araç güvenliğinin temelini oluşturan hidrolik fren sistemleri, yerini elektronik kontrollü yeni bir teknolojiye bırakmaya hazırlanıyor. Çin’in öncülük ettiği bu dönüşüm, sadece fren pedalına basma hissini değil, otomobillerin mühendisliğini de baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor.

Saniyelerin hayati önem taşıdığı o kritik anlarda artık mekanik bir basınç değil, dijital bir sinyal devreye girecek.