Otomotiv devinde deprem: Hisseler çakıldı

Elektrikli araç stratejisinde frene basan Stellantis’in Milano Borsası’ndaki hisseleri yüzde 18,65 düştü, işlemler geçici olarak durduruldu.
Milano Borsası'nda işlem gören otomotiv devi Stellantis için gün hiç iyi başlamadı. Şirket hisseleri, kısa sürede yüzde 18,65 değer kaybedince devre kesiciye takıldı ve işlemler geçici olarak durduruldu. Yaşanan sert düşüşle birlikte hisse fiyatı, Haziran 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Piyasadaki bu ani satış dalgası, yatırımcıların tepkisinin ne kadar güçlü olduğunu da açıkça gösterdi.
Satış baskısının arkasında ise Stellantis’in elektrikli araç stratejisinde yaptığı revizyon var. Şirket, 2025’in ikinci yarısında elektrikli araç geliştirme planlarını daraltma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın faturası ise ağır oldu.
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu strateji değişikliği nedeniyle yaklaşık 22,2 milyar euro tutarında zarar yazıldı. Açıkçası bu rakam, piyasanın beklediğinden çok daha yüksek geldi ve satışların fitilini ateşledi.
Olumsuz tablo bununla da sınırlı kalmadı. Stellantis, 2025’in ikinci yarısı için 19 ila 21 milyar euro arasında zarar öngördüğünü açıkladı. Üstelik bu yıl temettü dağıtılmayacağı da netleşti.