Otomotiv devlerini 'elektrik' çarptı! İlk 10'a sadece 3 marka girebildi

24 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:31

On yıllardır hegemonyasını sürdüren otomobil üreticileri hızla büyüyen elektrikli otomobil devleriyle boy ölçüşmekte zorlanıyor. Tesla ve Çinli rakipler piyasayı domine ederken yazılım geliştirme konusunda geride kalan dev markalar krizin eşiğinde

Elektrikli otomobil sektörünün büyümesi otomotiv endüstrisinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Volkswagen, General Motors, Toyota, Mercedes gibi ünlü markalar, elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Çin merkezli rakipleri ile rekabet etmekte bir hayli zorlanmaya başladı. Elektrikli araç pazarından istedikleri payı alamayan dev markalar, eşiğinde oldukları krizi atlatmak için çare arıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; son 'dijital otomobil üreticileri' sıralamasında Nio, Xpeng ve BYD gibi Çinli markalar ile Tesla, Rivian ve Lucid gibi ABD'li girişimler rakiplerini geride bıraktı. On yıllar boyunca piyasada hegemonyasını sürdüren birçok otomotiv devi ise rekabette geride kalırken ilk 10'a ünlü markalardan sadece Ford, GM ve BMW girebildi.

YAZILIMDA NAL TOPLADILAR

Elektrikli araç pazarının büyümesi ile batarya, güvenlik özellikleri, otonom sürüş teknolojileri ve bunları kontrol eden yazılımlar önem kazandı. Volkswagen, Toyota, Mercedes, Renault, Fiat, Audi gibi birçok bilindik marka, bu konuda istenen performansa ulaşamadı. Maliyetleri düşürmeye ve yazılıma odaklanmaya çalışan otomotiv endüstrisinin devleri, yazılımcı transferleriyle sorunu aşmaya çalışıyor. Ancak bu geçiş çok da kolay gözükmüyor.

YATIRIMLAR GERİ DÖNMÜYOR!

Volvo’nun Nvidia çipleriyle donatılmış, EX90 modeli gelişmiş yazılımına rağmen henüz Apple CarPlay ve akıllı şarj özelliklerine sahip değil. Toyota ise yazılım birimine yaptığı yatırımdan 2 ayda 888 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Yazılım açmazını Apple ve Google'dan yetenek transfer ederek çözmeye çalışan otomobil devleri, ayrıca özel abonelik ve danışmanlık hizmetleri alıyor. Bu da maliyetlere yansıyor.

Amerikan teknolojik araştırma ve danışmanlık firması Gartner tarafından yayımlanan markaların dijital yeniliklerdeki pozisyonları ve yıllık performans değişiklikleri tablosu ise şöyle: