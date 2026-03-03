Menü Kapat
Otomotivde yarış kızıştı! Şubat ayının kazananı kim oldu? İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri

Mart 03, 2026

Mart 03, 2026 16:42
geçen ayın en çok satan otomobilleri

Otomotiv piyasasındaki hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Markalar, düzenledikleri kampanyalarla alıcıyı çekmeye çalışırken, yarış vatandaşa yarıyor. Mart ayının başlamasıyla Şubat ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. Bu kapsamda Fransız otomotiv markası rakiplerine fark atarak zirveye oturdu. İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri...

Otomotivde yarış kızıştı! Şubat ayının kazananı kim oldu? İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri

Şubat ayı otomotiv satışlarına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle geçen ay en çok satan otomobiller de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Renault

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Renault Clio HB — 5.462 adet

Toyota

Toyota Corolla — 3.468 adet

Peugeot

Peugeot 2008 — 2.750 adet

Renault

Renault Megane — 2.347 adet

Fiat

Fiat Egea Sedan — 2.324 adet

Renault

Renault Duster — 2.290 adet

Toyota

Toyota C-HR — 2.173 adet

Hyundai

Hyundai i20 — 2.058 adet

Otomotivde yarış kızıştı! Şubat ayının kazananı kim oldu? İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri

Peugeot 3008 — 1.771 adet

Opel

Opel Corsa — 1.709 adet

