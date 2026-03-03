Otomotivde yarış kızıştı! Şubat ayının kazananı kim oldu? İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri

Kategoriler
Otomotiv piyasasındaki hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Markalar, düzenledikleri kampanyalarla alıcıyı çekmeye çalışırken, yarış vatandaşa yarıyor. Mart ayının başlamasıyla Şubat ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. Bu kapsamda Fransız otomotiv markası rakiplerine fark atarak zirveye oturdu. İşte geçen ayın en çok satan otomobilleri...
Şubat ayı otomotiv satışlarına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle geçen ay en çok satan otomobiller de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Renault Clio HB — 5.462 adet
Toyota Corolla — 3.468 adet
Peugeot 2008 — 2.750 adet
Renault Megane — 2.347 adet
Fiat Egea Sedan — 2.324 adet
Renault Duster — 2.290 adet
Toyota C-HR — 2.173 adet
Hyundai i20 — 2.058 adet
Peugeot 3008 — 1.771 adet
Opel Corsa — 1.709 adet