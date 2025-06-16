Otonom sürüşteyken tren raylarına sıkışan Tesla, facianın eşiğinden döndü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Sinking Spring kasabasında, bir Tesla Model 3, tren yolu bariyerlerini geçerek raylara girdi ve kısa bir süre sonra gelen trenin hafif çarpmasıyla hasar aldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Sinking Spring kasabasında yaşanan kazada, bir Tesla Model 3 tren raylarında mahsur kaldıktan sonra trenin hafif çarpmasıyla hasar gördü. Yerel yetkililere göre, araç South Hull Street ve Columbia Avenue yakınlarındaki tren yolu bariyerinin etrafından dolanarak raylara girdi.

ARACIN YAN AYNASI KOPTU

Electrek'in haberine göre, sürücü aracı terk ettikten kısa bir süre sonra gelen tren, aracın yan aynasını kopararak geçti.

Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri, itfaiye komiserinin talimatıyla bölgedeki tren trafiğini geçici olarak durdurdu. Tesla, bir vinç yardımıyla raylardan kaldırıldı. Kurtarma işlemi Spitlers Garage & Towing tarafından gerçekleştirilirken, olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kazayla ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise sürücünün aracı "otopilot modunda" kullandığını iddia etmesi oldu. Tesla'nın "Full Self-Driving" (Tam Otonom Sürüş) adlı yazılımı, sürücünün sürekli gözetimini şart koşuyor.