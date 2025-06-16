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 | Ömer Faruk Dogan

Otonom sürüşteyken tren raylarına sıkışan Tesla, facianın eşiğinden döndü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Sinking Spring kasabasında, bir Tesla Model 3, tren yolu bariyerlerini geçerek raylara girdi ve kısa bir süre sonra gelen trenin hafif çarpmasıyla hasar aldı.

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Otonom sürüşteyken tren raylarına sıkışan Tesla, facianın eşiğinden döndü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 16:59

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Sinking Spring kasabasında yaşanan kazada, bir Tesla Model 3 tren raylarında mahsur kaldıktan sonra trenin hafif çarpmasıyla hasar gördü. Yerel yetkililere göre, araç South Hull Street ve Columbia Avenue yakınlarındaki tren yolu bariyerinin etrafından dolanarak raylara girdi.

ARACIN YAN AYNASI KOPTU

Electrek'in haberine göre, sürücü aracı terk ettikten kısa bir süre sonra gelen tren, aracın yan aynasını kopararak geçti.

Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri, itfaiye komiserinin talimatıyla bölgedeki tren trafiğini geçici olarak durdurdu. Tesla, bir vinç yardımıyla raylardan kaldırıldı. Kurtarma işlemi Spitlers Garage & Towing tarafından gerçekleştirilirken, olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kazayla ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise sürücünün aracı "otopilot modunda" kullandığını iddia etmesi oldu. Tesla'nın "Full Self-Driving" (Tam Otonom Sürüş) adlı yazılımı, sürücünün sürekli gözetimini şart koşuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Otonom sürüş ne demek?
Otonom sürüş, bir aracın insan müdahalesi olmadan, kendi kendine yol alabilmesi anlamına gelir. Bu sistemler; kameralar, radarlar, lidar sensörleri ve yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak çevresini algılar, trafik kurallarını uygular ve güvenli bir şekilde seyahat etmeye çalışır.
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