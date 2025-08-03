ÖTV düzenlemesi yerli otomobil fiyatlarını düşürdü! Sadece 900 bin TL’ye sıfır Fiat Egea fırsatı

Türkiye otomobil piyasası, yüksek vergi oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle tüketiciler için zorlu bir dönemden geçiyordu. Özellikle sıfır kilometre araç fiyatları, birçok bütçenin üzerinde seyrediyordu. Ancak Hükümetin attığı adımla, yerli üretimi destekleyen ve tüketicinin sıfır araca erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi 24 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, Türkiye'de üretilen otomobillerde önemli fiyat avantajları yaratarak, piyasaya adeta taze bir soluk getirdi.

YERLİ ÜRETİME BÜYÜK AVANTAJ!

Yeni ÖTV düzenlemesi, özellikle Türkiye'de üretilen otomobillerin vergilendirme dilimlerinde değişiklik yaparak fiyatları aşağı çekti. Daha önce birçok model için uygulanan yüzde 80'lik ÖTV oranı, motor hacmine göre farklılaşarak daha avantajlı hale geldi:

1.4 litre motor hacmine sahip modeller için: ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e çekildi.

1.6 litre motor hacmine sahip modeller için: ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 75'e çekildi.

Bu değişiklik, vergisiz fiyatı aynı kalsa bile, ÖTV oranının düşmesiyle nihai satış fiyatında on binlerce liralık doğrudan indirime yol açtı.

RENAULT MODELLERİNDE REKOR İNDİRİMLER: CLIO, MEGANE SEDAN VE DUSTER

Türkiye'de üretilen ve pazarın liderlerinden olan Renault modelleri, yeni ÖTV düzenlemesinden en çok faydalananlar arasında yer aldı:

Renault Clio: Türkiye'nin severek kullandığı ve 2025'in ilk altı ayında 24.147 adet satışla zirvede yer alan Renault Clio, yerli üretim segmentinde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 50.000 TL'ye varan indirimle tüketicinin beğenisine sunuluyor. Bu indirim, Clio'nun pazar liderliğini daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Renault Megane Sedan: Aynı dönemde 18.467 adetlik satışla üçüncü sırada yer alan Megane Sedan, yeni ÖTV oranı sayesinde 70.000 TL'ye ulaşan bir fiyat avantajı sunuyor. Geniş iç hacmi ve konforuyla bilinen Megane Sedan, bu indirimle daha cazip hale geldi.

Renault Duster Eco-G Evolution: Özellikle yakıt verimliliği ve konforu bir arada sunan Duster'ın Eco-G versiyonunda 46.000 TL'ye varan indirim uygulanıyor. Bu da SUV segmentinde bütçe dostu ve yerli bir alternatif arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz, yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum," açıklamasında bulundu.

944 BİN TL’YE SIFIR FIAT EGEA FIRSATI

Yeni ÖTV düzenlemesinden bir diğer önemli faydalanan marka ise Fiat oldu. Türkiye’nin son 9 yıldır aralıksız en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea’nın başlangıç fiyatı, bu düzenleme sonrası kritik bir eşiğin altına indi.

Fiat Egea Sedan: Yeni düzenlemeyle birlikte, Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 944.964 TL'ye düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı, 1.4 litrelik motorlar için yüzde 70'e çekilerek bu fiyat avantajını sağladı. Bu, uzun süredir sıfır otomobil piyasasında 1 milyon TL'nin altında araç arayanlar için önemli bir fırsat anlamına geliyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Yeni düzenlemeyle birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz. Türkiye pazarında 680.000 adedin üzerinde satılan Egea, 2024’ü 86.000 adetlik toplam satışla tamamlamıştı. Talebin artarak sürmesinden memnuniyet duyuyoruz," dedi.

Fiat Egea Cross: Düzenlemeden Egea Cross da faydalandı. Cross modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 67 bin 742 TL’ye geriledi. Ayrıca, Egea Cross'un 1.4 Benzinli versiyonunda nakit indirime ek olarak, 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.

YERLİ ÜRETİMDE VERGİ AVANTAJI TÜKETİCİYE YARADI

Renault ve Fiat markalarının yerli üretim modellerinde gerçekleşen ÖTV indirimi, hem fiyatları erişilebilir kıldı hem de pazardaki rekabeti artırdı. Türkiye'de üretilen otomobillerin vergi avantajıyla daha cazip hale gelmesi, tüketiciler için önemli bir fırsat sunarken, yerli üretimin desteklenmesi açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.