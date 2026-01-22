ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar

ÖTV indirimiyle ilgili sosyal medyada ve diğer platformlarda sıkça çeşitli iddialar gündeme taşınıyor. Kanun teklifinin sahibi MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, ÖTV indiriminin önünün açılmasıyla birlikte bütçeye önemli bir destek sağlanacağını ifade ederken hurda teşvikinin iç pazar hareketlenmesi ve otomotiv sektörü ve bağlı diğer alanlara ilave istihdam sağlayacağına dikkat çekti. Hurda teşvikiyle ilgili vatandaşların ihtiyacına ve beklentisine vurgu yapan Özdemir, çalışmalarda son durumu aktardı. Kanun teklifinde hurda araç yasasının çıkması durumunda yüzde 40 yerli araçlar arasında Togg, Toyota, Ford, Fiat gibi markaların araçları bulunuyor. Peki Hurda teşviki yasasında son durum ne? İşte, hurda teşviki kanun teklifi çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklama…

HURDA TEŞVİKİ YASA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada 2026 yılı içerisinde teklif edilen kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda merkezi bütçeye 45 milyar ilave bir kaynak artışı olacağına vurgu yaparken iç pazarın hareketleneceğini ve otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da sağlanacağının altını çizdi.

Özdemir, açıklamasının devamında vatandaşın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sundukları kanun teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi için gayretli çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

MHP tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan kanun teklifi 25 yaş ve daha üzeri araçların hurdaya ayrılmasını kapsıyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda bu şartları sağlayan araç sahiplerine yerlilik oranı yüzde 40 olan araçlarda ÖTV’den muafiyet sağlanacak.

Kanun teklifi şu an için TBMM Genel Kurulu’nda yer alırken kabul edilmesine yönelik resmi bir adım bulunmuyor. Hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Genel Kurul’dan geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

"OLUMLU ETKİSİ OLUR"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Emisyonların yüzde 95'inin 1990 öncesi imal edilmiş ve haal aktif olarak kullanılan araçlardan kaynaklandığını ifade eden Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili olarak uzun vadede bu parkın yaşını küçültecek, bu park kendi doğası gereği küçülecek ama tabanın küçülmesi çok uzun yıllar alacak, bunu hızlandıracak çok uzun vadeli bir planlama yapmasının çevre açısından iyi olacağını, bunun da tabii otomotiv sanayisine katkı sağlayacağından bahsetmiştim. Bu kapsamda bir şeyi tabii her zaman destekleriz. Bunun otomotiv sanayisine olumlu etkisi olur."

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Kanun teklifi, komisyona sunulan şekilde geçmesi durumunda 25 yaş ve üzeri araçları kapsayacak. Bu araçları teslim edenlere sıfır otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacak. ÖTV indirimi ise yüzde 40 yerlilik oranı olan araçları kapsayacak. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan otomobiller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter