Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar

Hurda teşviki kanun teklifi TBMM’ye kanun teklifi olarak sunulurken ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olmak isteyenler ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Torba yasa çalışmaları, 12. Yargı Paketi ve en düşük emekli maaş zammıyla beraber meclisi yoğun bir gündem bekliyor. MHP Kayseri milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in meclise sunduğu kanun teklifi 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılarak sahiplerine yüzde 40 yerli araçlarda ÖTV muafiyetini kapsıyordu. Kanun teklifi yasalaşması durumunda yerlilik oranı şartlarını sağlayan araçlarda ÖTV muafiyeti sağlanacak. Peki Hurda teşviki çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? İşte, hurda teşviki çalışmalarında son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 15:29

ÖTV indirimiyle ilgili sosyal medyada ve diğer platformlarda sıkça çeşitli iddialar gündeme taşınıyor. Kanun teklifinin sahibi MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, ÖTV indiriminin önünün açılmasıyla birlikte bütçeye önemli bir destek sağlanacağını ifade ederken hurda teşvikinin iç pazar hareketlenmesi ve sektörü ve bağlı diğer alanlara ilave istihdam sağlayacağına dikkat çekti. Hurda teşvikiyle ilgili vatandaşların ihtiyacına ve beklentisine vurgu yapan Özdemir, çalışmalarda son durumu aktardı. Kanun teklifinde hurda araç yasasının çıkması durumunda yüzde 40 yerli araçlar arasında , Toyota, Ford, Fiat gibi markaların araçları bulunuyor. Peki Hurda teşviki yasasında son durum ne? İşte, hurda teşviki çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklama…

HURDA TEŞVİKİ YASA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada 2026 yılı içerisinde teklif edilen kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda merkezi bütçeye 45 milyar ilave bir kaynak artışı olacağına vurgu yaparken iç pazarın hareketleneceğini ve otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da sağlanacağının altını çizdi.

Özdemir, açıklamasının devamında vatandaşın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sundukları kanun teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi için gayretli çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

MHP tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan kanun teklifi 25 yaş ve daha üzeri araçların hurdaya ayrılmasını kapsıyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda bu şartları sağlayan araç sahiplerine yerlilik oranı yüzde 40 olan araçlarda ÖTV’den muafiyet sağlanacak.

Kanun teklifi şu an için TBMM Genel Kurulu’nda yer alırken kabul edilmesine yönelik resmi bir adım bulunmuyor. Hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Genel Kurul’dan geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar

"OLUMLU ETKİSİ OLUR"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Emisyonların yüzde 95'inin 1990 öncesi imal edilmiş ve haal aktif olarak kullanılan araçlardan kaynaklandığını ifade eden Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili olarak uzun vadede bu parkın yaşını küçültecek, bu park kendi doğası gereği küçülecek ama tabanın küçülmesi çok uzun yıllar alacak, bunu hızlandıracak çok uzun vadeli bir planlama yapmasının çevre açısından iyi olacağını, bunun da tabii otomotiv sanayisine katkı sağlayacağından bahsetmiştim. Bu kapsamda bir şeyi tabii her zaman destekleriz. Bunun otomotiv sanayisine olumlu etkisi olur."

ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Kanun teklifi, komisyona sunulan şekilde geçmesi durumunda 25 yaş ve üzeri araçları kapsayacak. Bu araçları teslim edenlere sıfır otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacak. ise yüzde 40 yerlilik oranı olan araçları kapsayacak. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan otomobiller şu şekilde;

Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter
Volkswagen Transporter

ETİKETLER
#Ekonomi
#togg
#otomotiv
#kanun teklifi
#ötv indirimi
#yenileme
#Hurda Teşviği
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.