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 | Bengü Sarıkuş

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde fiyat düşüşleri yaşanırken, bazılarında da fiyat artışı meydana geldi. İşte, ÖTV düzenlemesi öncesi ve sonrası araç fiyatları...

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ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:29

Otomobillere yönelik matrah düzenlemesi, araç piyasasında dikkatleri fiyatlara yöneltti. Yapılan değişiklikle birlikte, özellikle yerli üretim bazı modellerde vergi yükü azalırken, bu durum fiyatlara indirim olarak yansıdı. Buna karşılık, lüks ve üst segment araçlarda ise artan vergi dilimleri nedeniyle belirgin fiyat artışları görüldü.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni sisteme geçildi. Sıfır otomobillerin ÖTV dilimleri yapılan değişiklik ile artırıldı. Bu kapsamda, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dâhil edilmesi oldu.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

TESLA VE BYD'NİN VERGİ ORANI ARTTI

Örneğin, Haziran ayında en çok satılan otomobil olan Model Y'nin önceden yüzde 10 ÖTV diliminde kalan versiyonu, artık yüzde 25 ÖTV ile fiyatlanacak.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Bu durum, yüzde yüz elektrikli modelin fiyatını 250 bin TL'den fazla artıracak. Bir başka deyişle, otomobilin vergisiz fiyatı değişmezken, ödenecek verginin artacak olmasından dolayı, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselecek.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Tesla'daki fiyat artışına karşın, Haziran'da en çok satılan ikinci otomobil olan VW T-Roc'un vergi oranı değişmeden yüzde 80'lik dilimde kalacak.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Türkiye'de yatırım hazırlığında olan 'nin plug-in hibrit teknolojisine sahip modeli Seal U Dm-i da fiyatı artacak başka bir model. Önceden yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan otomobilin ÖTV oranı yapılan değişiklik ile yüzde 45'e yükseldi. Bu da aracın fiyatını 240 bin TL'den fazla artırdı.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

YERLİ MODELLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı kararıyla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi ve buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu. Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

YENİ ÖTV UYGULAMASI SONRASI GÜNCEL OTOMOTİV FİYATLARI

Yeni ÖTV düzenlemesi ile araba model fiyatları da güncellendi. Arabam.com verilerine göre bazı modellerin fiyatlamasına ilişkin Haziran ve Temmuz verileri şöyle;

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

FIAT

Model: Egea

Tip: 1.4 Fire Easy GSR

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.204.900 TL

Temmuz fiyatı: 1.144.131 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

MODEL: EGEA CROSS

Tip: 1.4 Fire Street GSR Traction+

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.299.900 TL

Temmuz fiyatı: 1.270.520 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

OPEL

Model: Corsa

Tip: 1.2 Edition 100 HP

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.283.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.267.000 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Corsa

Tip: 1.2 GS

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.532.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.581.000 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Corsa-e

Tip: E 100kW GS

Yakıt Türü: Elektrikli

Haziran fiyatı: 1.504.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.743.000 TL

RENAULT

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Clio

Tip: 1.0 Tce Evolution

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.434.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.447.000 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Megane

Tip: 1.3 Tce EDC 140 bg

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.837.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.839.000 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

VOLKSWAGEN

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Taigo

Tip: 1.0 TSI 95 PS

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.761.000 ₺

Temmuz fiyatı: 1.794.000 ₺

CITROEN

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: C4

Tip: 1.2 PureTech 130 HP - Max

Yakıt Türü: Benzinli

Haziran fiyatı: 1.847.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.872.000 TL

TESLA

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Model Y

Tip: 60kWh Standart

Yakıt Türü: Elektrikli

Haziran fiyatı: 1.866.203 TL

Temmuz fiyatı: 2.241.000 TL

ÖTV sonrası hangi araç zamlandı, hangisi ucuzladı? İşte güncel araç listesi

Model: Model Y

Tip: 78kWh Long Range

Yakıt Türü: Elektrikli

Haziran fiyatı: 2.652.783 TL

Temmuz fiyatı: 3.225.240 TL

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#byd
#tesla
#ötv
#araç fiyatları
#elektrikli araçlar
#Ötv Düzenlemesi
#Yerli Otomobiller
#Otomobil
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