ÖTV’siz alınabilecek 12 yerli otomobil belli oldu: İşte ÖTV muafiyetli otomobillerin satış fiyatları ve tüm özellikleri

ÖTV’siz alınabilecek otomobil modelleri milyonların gündeminde yer alıyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan teklif onaylandı. Bu gelişmeyle engelli vatandaşlar yerli otomobilleri çok büyük indirimlerle alabilecek. İşte arayış içinde olanlar için ÖTV’siz alınabilecek 12 yerli otomobil ve bu otomobillerin satış fiyatları ile tüm özellikleri…

ÖTV muafiyetli otomobillerin son günlerin en çok merak edilen konuları arasına girdi. TBMM’de kabul edilen teklife göre engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, kanun kapsamındaki araçları ilk alımlarında ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak ÖTV’siz alabilecek. Diğer yandan 2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25.49) kapsamında güncellenen limitlere göre, fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL'ye kadar olan araçların gerekli koşullar sağlanması halinde ÖTV ödemeden satın alınabilecek.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK 12 YERLİ OTOMOBİL; SATIŞ FİYATLARI VE TÜM ÖZELLİKLERİ

1. TOGG T10X

Togg T10X’in öne çıkan özellikleri

T10X, klasik otomobil anlayışının ötesine geçerek “akıllı cihaz” olarak konumlandırılıyor.

Araç, sürekli internet bağlantısı ile Trumore dijital platformuna entegre çalışıyor.

Kullanıcılar araç üzerinden uygulama yükleyebiliyor, ödeme yapabiliyor ve sesli komutla işlem gerçekleştirebiliyor.

Sürüş destek ve güvenlik sistemleri

Otomatik park asistanı (tam otonom park)

Kör nokta uyarı sistemi

Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)

Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı

Ön çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi

Arka çapraz trafik uyarısı

Sistemler, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini geliştiriyor.

“Üçüncü yaşam alanı” konsepti

T10X, sadece ulaşım değil; ofis, eğlence ve sosyal alan olarak kullanılabiliyor.

Araç içi bağlantı sistemi sayesinde kullanıcılar her an çevrimiçi kalabiliyor.

Dijital ekran ve multimedya

Araçta üçlü ekran sistemi bulunuyor:

12.3 inç dijital gösterge paneli

29 inç bilgi-eğlence ekranı

8 inç kontrol ekranı

Sistem, sürücü ve yolcuya ortak dijital deneyim sunuyor.

Konfor donanımları

Anahtarsız giriş sistemi

Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Kablosuz şarj ünitesi

Elektrikli bagaj kapağı

Meridian premium ses sistemi (3D ses deneyimi)

Tasarım ve iç mekan

T10X’in tasarımında Anadolu’dan ilham alan detaylar (lale motifi) öne çıkıyor.

Geniş iç hacim ve uzun aks mesafesi ile 5 kişilik konfor sunuluyor.

Panoramik cam tavan, ferahlık hissini artırıyor.

TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

2. TOGG T10F

Togg T10F teknik özellikleri

Menzil

786 km’ye kadar WLTP şehir içi menzil

623 km WLTP karma menzil

Motor ve performans

Çift motorlu (AWD – dört tekerlekten çekiş) versiyon

320 kW (435 PS) güç

700 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 4.1 saniye

Batarya ve şarj

3 farklı şarj seçeneği: ev tipi priz, AC istasyon, DC hızlı şarj

DC hızlı şarj ile %20–%80 dolum: yaklaşık 28 dakika

Maksimum şarj değerleri

180 kW (DC)

11 kW (AC)

3.7 kW (standart priz)

Sürüş destek sistemleri

Adaptif hız sabitleyici (dur-kalk özellikli)

Şerit takip ve şeritten ayrılma uyarısı

Trafik işareti algılama sistemi

Kör nokta asistanı

Otomatik park asistanı

Sürücü dikkat asistanı (kamera destekli)

Ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme

Arka çapraz trafik uyarısı

Dijital ekran ve multimedya

12.3 inç dijital gösterge paneli

29 inç bilgi-eğlence ekranı

8 inç kontrol ekranı

Uçtan uca ekran tasarımı

Ses sistemi

Meridian Premium ses sistemi

12 hoparlör

470 Watt ses gücü

Bağlantı ve akıllı sistemler

Sürekli internet bağlantısı

Trumore dijital platform entegrasyonu

Uygulama mağazası (Tru.Store)

Uzaktan erişim ve kontrol (mobil uygulama)

Sesli asistan (Can.ai)

Güvenlik

Euro NCAP testlerinden 5 yıldız

Avrupa standartlarında güvenlik altyapısı

Konfor ve donanım

Anahtarsız giriş

Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Kablosuz şarj ünitesi

Elektrikli bagaj kapağı

Tasarım ve aerodinamik

Fastback gövde tipi

0.24’e kadar sürtünme katsayısı

Panoramik cam tavan

Bagaj hacmi

505 litre

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

3. FIAT EGEA SEDAN

Fiat Egea Sedan öne çıkan özellikler

17’’ Elmas kesim alaşım jantlar

10’’ Tablet ekran

Full LED Ön Farlar

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

7’’ TFT renkli dijital gösterge paneli

Kablosuz akıllı telefon şarj

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Geri görüş kamerası

Arka park sensörü

FIAT EGEA SEDAN VERSİYONLAR

Lounge

Urban versiyona ilave olarak;

17’’ Elmas Kesim Alaşım Jantlar

10’’ Tablet Ekran

7’’ TFT Renkli Dijital Gösterge Paneli

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

Kablosuz Akıllı Telefon Şarj

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Akıllı Uzun Farlar

Ön Sis Farları

Karanlık Sensörü

Yağmur Sensörü

Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

Urban

Easy versiyona ilave olarak;

16” Stil Jant

İmza LED Gündüz Farları

Full LED Ön Farlar

Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran

Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

Otomatik Klima

Easy

15’’ Kapaklı Saç Jantlar

5" Renkli TFT Ekranlı Radyo

3,5’’ TFT Gösterge Paneli

Parlak Siyah Ön Izgara

Geri Görüş Kamerası

Karartılmış Arka Stop Farlar

Arka Park Sensörü

Yorgunluk Asistanı

Şerit Takip Asistanı

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Akıllı Hız Destek Sistemi

Çarpışma Riski Uyarı Sistemi

Otomatik Acil Durum Freni

Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları

Yan Hava Yastıkları

Perde Hava Yastıkları

FIAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

4. FIAT EGEA CROSS

Egea Cross temel özellikler

17'' Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar

10'' Tablet Ekran

7'' Renkli TFT Gösterge Paneli

Geri Görüş Kamerası

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

Kablosuz akıllı telefon şarj

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Yağmur ve karanlık sensörü

Karartılmış arka camlar

Traction+

EGEA CROSS VERSİYONLARI

Limited

Lounge versiyona ilave olarak;

17’’ Limited Çizgi Tasarım Alaşım Jantlar

Çizgi Tasarım Tavan Rayları

Özel Limited Logosu

Ön Izgara Dağ Figürü

Kahverengi Eco-Leather Koltuklar ve Kapı Panelleri

Arka Kolçak

Isıtmalı Ön Koltuklar

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Ön Park Sensörü

Sürücü Koltuğu Elektrik Ayarlı Bel Desteği

Lounge

Urban versiyona ilave olarak;

10’’ Tablet Ekran

7'' Renkli TFT Gösterge Paneli

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

Kablosuz Akıllı Telefon Şarj

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Yağmur ve Karanlık Sensörü

Karartılmış Arka Camlar

Ön Sis Farları

Akıllı Uzun Farlar

Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

Urban

Street versiyona ilave olarak;

17’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar

Carplay / Android Auto Destekli 7’’ Tablet Ekran

Otomatik Klima

Street

16" Cross Stil Jantlar

5" Renkli TFT Ekranlı Radyo

3,5’’ TFT Gösterge Paneli

Traction+

Geri Görüş Kamerası

Arka Park Sensörü

Yorgunluk Asistanı

Şerit Takip Asistanı

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Akıllı Hız Destek Sistemi

Çarpışma Riski Uyarı Sistemi

Otomatik Acil Durum Freni

Ön, Yan ve Perde Hava Yastıkları

FIAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ

5. FIAT ULYSSE

Fiat Ulysse temel özellikleri

Motor

2.2 Multijet4 turbo dizel motor

180 HP güç, 400 Nm tork

4 silindir, 2184 cc hacim

Şanzıman ve çekiş

8 ileri tam otomatik şanzıman

Önden çekişli yapı

Performans

Azami hız: 185 km/s

Stop & Start sistemi standart

Yakıt ve tüketim

Dizel yakıt tipi

Ortalama tüketim: 6.6 – 7.4 lt/100 km

CO₂ emisyonu: 174 – 196 g/km

Konfor ve iç mekân

8+1 yolcu kapasitesi (9 kişiye kadar)

3+3+3 koltuk dizilimi

Panoramik cam tavan seçeneği

Çift bölgeli otomatik klima

Arka yolcular için bağımsız klima sistemi

Teknoloji ve multimedya

10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi

10 inç dijital gösterge paneli

Apple CarPlay ve Android Auto desteği

Bluetooth, USB ve 12V bağlantıları

8 hoparlörlü ses sistemi

Sürüş destek ve güvenlik sistemleri

ABS, ESP ve ASR sistemleri

Yokuş kalkış desteği

Şerit takip asistanı

Trafik işareti tanıma sistemi

Sürücü yorgunluk uyarı sistemi

Çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi (AEBS)

180° geri görüş kamerası ve park sensörleri

Perde hava yastıkları (arka sıralar dahil)

Donanım öne çıkanlar

LED gündüz farları ve EcoLED ön farlar

Otomatik veya manuel sürgülü yan kapılar

Anahtarsız giriş ve çalıştırma (opsiyon)

Kablosuz şarj ünitesi (opsiyon)

Elektrikli bagaj kapağı

FIAT ULYSSE FİYAT LİSTESİ

6. RENAULT CLIO

Renault Clio teknik özellikleri

Motor

1.2 TCe benzinli motor

115 HP güç, 190 Nm tork

Şanzıman

Çift kavramalı otomatik (EDC)

Performans

0-100 km/s: 10 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Yakıt tüketimi

Ortalama: 5.0 – 5.3 lt/100 km

Boyut ve kapasite

Bagaj hacmi: 391 litre

Koltuklar yatırıldığında: 1.176 litre

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

7. RENAULT MEGANE

Renault Megane temel özellikleri

Motor seçenekleri

1.3 TCe benzinli: 140 HP, 240 Nm

1.5 Blue dCi dizel: 115 HP, 270 Nm

Şanzıman

7 ileri otomatik (EDC)

Performans

Maksimum hız: 180 km/s

0-100 km/s: 9.8 sn (benzinli)

Yakıt tüketimi

Benzinli: yaklaşık 6.2 lt/100 km

Dizel: yaklaşık 4.6 lt/100 km

Bagaj hacmi

503 litre

Öne çıkan donanımlar

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip ve acil fren sistemi

Geri görüş kamerası

10 inç dijital gösterge

Apple CarPlay & Android Auto

RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

RENAULT MEGANE E-TECH FİYAT LİSTESİ

8. RENAULT DUSTER

Renault Duster temel özellikleri

Motor seçenekleri

120 hp Eco-G, 145 hp turbo benzinli, 150 hp hybrid 4x4 LPG ve 160 hp full hybrid E-Tech motor alternatifleri sunuluyor

Motor hacmi ve güç

1.3 litrelik turbo benzinli motor, 145 hp güç üreterek performans ve verimlilik dengesi sağlıyor

Şanzıman

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor

0-100 km/s hızlanma

9,4 saniyede tamamlanıyor

Maksimum menzil

Motor tipine göre 800 km’den 1.590 km’ye kadar ulaşabiliyor

Yakıt tüketimi

4,6 – 6,3 lt/100 km aralığında değişiyor

CO₂ emisyonu

103 – 141 g/km seviyelerinde

Bagaj hacmi

594 litreye kadar çıkıyor

Sürüş sistemi

4x4 versiyonda 5 farklı sürüş modu (eco, auto, kar, çamur/kum, off-road) sunuluyor

Yerden yükseklik

217 mm’ye kadar ulaşıyor

Multimedya ekran

10,1 inç dokunmatik ekran ve 7 inç dijital gösterge paneli bulunuyor

Sürüş destek sistemleri

17 adede kadar gelişmiş sürüş destek teknolojisi yer alıyor.

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

9. HYUNDAI İ20

Hyundai i20 teknik özellikleri

Motor: 1.0 litre T-GDi benzinli motor

Güç: 90 beygir (66 kW)

Tork: 172 Nm

Şanzıman seçenekleri

6 ileri manuel

7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT)

Çekiş sistemi: Önden çekiş

0-100 km/s hızlanma:

Manuel: 11,5 saniye

Otomatik: 12,8 saniye

Maksimum hız:

Manuel: 181 km/s

Otomatik: 179 km/s

Yakıt tüketimi (ortalama): 6,3 lt/100 km

CO₂ emisyonu: 142 g/km

Boyutlar

Uzunluk: 4.065 mm

Genişlik: 1.775 mm

Yükseklik: 1.450 mm

Aks mesafesi: 2.580 mm

Öne çıkan teknolojiler

10,25 inç dijital gösterge ekranı

10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı

Apple CarPlay & Android Auto desteği

Kablosuz şarj ve USB-C bağlantı

Güvenlik ve sürüş destekleri

Şerit takip asistanı (LFA)

Ön çarpışma önleme sistemi (FCA)

Sürücü dikkat uyarısı

Akıllı hız limit sistemi

Uzun far asistanı

HYUNDAI İ20 FİYAT LİSTESİ

10. HYUNDAI BAYON

Hyundai Bayon teknik özellikleri

Motor

1.0 litre T-GDi turbo benzinli motor

Güç ve tork

90 HP güç, 172 Nm tork üretiyor

Şanzıman

6 ileri manuel

7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) seçenekleri sunuluyor

Çekiş sistemi: Önden çekiş

Performans

Maksimum hız: 172 – 174 km/s

0-100 km/s: 11,9 – 13,3 saniye

Yakıt tüketimi: 

Ortalama 6,2 – 6,3 lt/100 km

Bagaj hacmi: 

411 litre (koltuklar yatırıldığında 1.205 litreye kadar)

Boyutlar:

Uzunluk: 4.180 mm

Genişlik: 1.775 mm

Yükseklik: 1.500 mm

Aks mesafesi: 2.580 mm

HYUNDAI BAYON FİYAT LİSTESİ

11. TOYOTA C-HR HYBRID

Toyota C-HR Hybrid teknik özellikleri

Motor: 1.8 litre hibrit motor

Toplam güç: 140 HP

Şanzıman: e-CVT otomatik

0-100 km/s: 9,9 saniye

Maksimum hız: 175 km/s

Yakıt tüketimi: 4,7 – 4,9 lt/100 km

Bagaj hacmi: 388 litre

Boyutlar:

Uzunluk: 4.362 mm

Genişlik: 1.832 mm

Yükseklik: 1.558 mm

TOYOTA C-HR HYBRID FİYAT LİSTESİ

12. TOYOTA CORALLA

Toyota Corolla teknik özellikleri

Motor seçenekleri

1.5 litre benzinli (125 HP)

1.8 litre hibrit (140 HP toplam güç)

Şanzıman

Benzinli: otomatik Multidrive S

Hibrit: e-CVT otomatik

Performans

0-100 km/s: 9,3 sn (hibrit)

Maksimum hız: 180 – 190 km/s

Yakıt tüketimi

Benzinli: 6,1 – 6,3 lt/100 km

Hibrit: 4,5 – 4,7 lt/100 km

Bagaj hacmi

471 litre

Boyutlar

Uzunluk: 4.630 mm

Genişlik: 1.780 mm

Yükseklik: 1.435 mm

Aks mesafesi: 2.700 mm

TOYOTA CORALLA FİYAT LİSTESİ

