ÖTV’siz alınabilecek 12 yerli otomobil belli oldu: İşte ÖTV muafiyetli otomobillerin satış fiyatları ve tüm özellikleri

ÖTV muafiyetli otomobillerin son günlerin en çok merak edilen konuları arasına girdi. TBMM’de kabul edilen teklife göre engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, kanun kapsamındaki araçları ilk alımlarında ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak ÖTV’siz alabilecek. Diğer yandan 2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25.49) kapsamında güncellenen limitlere göre, fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL'ye kadar olan araçların gerekli koşullar sağlanması halinde ÖTV ödemeden satın alınabilecek.