ÖTV'siz araç alımında yeni dönem... ÖTV muafiyetinde kapsam genişledi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımını bekleyen binlerce engelli vatandaş için kritik süreç tamamlandı. Merakla beklenen yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Araç alım şartlarından rapor geçerlilik sürelerine, istisna limitlerinden devir işlemlerine kadar tüm detayların netleştiği düzenleme, sektörde ve hak sahiplerinde "yeni dönem" hareketliliği başlattı. 

İşte ÖTV muafiyetli araç alımında güncellenen o kurallar ve tüm detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi.

Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.

 

KİMLER ÖTV'DEN MUAF TUTULACAK?

Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA SATIN ALINABİLİYOR?

Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

İlaveten araçların yerli katkı oranı en az %40 olması gerekiyor. 

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte şöyle denildi:

  "Ortopedik engel oranı, malul veya engellinin sadece ortopedik engeli bulunması halinde, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen orandır. Malul veya engellinin ortopedik engeli dışında başka engeli bulunması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için engellilik sağlık kurulu raporunda yer alan ortopedik engel teşhisinin karşısındaki engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir.     

Malul veya engellinin engel oranı %40’ın altında birden fazla ortopedik engelinin bulunması halinde, ortopedik engel oranları, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hesaplama yöntemiyle toplanır.

 

ÖTV'SİZ ARAÇ TEBLİĞİNDE DETAYLAR 

Vergi dairesince, engellilik sağlık kurulu raporundan ortopedik engel oranının tespit edilememesi veya hesaplanamaması halinde raporu düzenleyen hastaneden ortopedik engel oranının %40 ve üzerinde olup olmadığı teyit edilir.     

Bu tespitler ve engellilik sağlık kurulu raporunun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine, istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

