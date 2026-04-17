ÖTV'siz araçta yüzde 40 detayı! İşte en ucuzdan en pahalıya ÖTV muafiyetli otomobil listesi

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 12:31
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 17:15
ÖTV'siz araç

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetinde limitler ve şartlar değişti. Artık ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan %40 ve üzeri engelli bireyler de 10 yılda bir defaya mahsus ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek. İşte en ucuzdan en pahalıya ÖTV'siz araçlar...

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
 

HANGİ ARAÇLAR ALINACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde, 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
 

90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler

Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
 

yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler

YÜZDE 40 ÜZERİ İÇİN GEÇERLİ

Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
 

ÖTV ödeme zorunluluğu

10 YIL DOLMADAN PERT OLURSA

Engelli aracı 10 yıl dolmadan pert olursa, ÖTV ödeme zorunluluğu doğmaz ve kasko aracı pert sayarak rayiç bedel ödemesi yapıyor. Ancak kasko tazminatı, aracın ÖTV'siz piyasa değerinden hasar anındaki yıpranma payı düşülerek hesaplanır, yani ÖTV tutarı kasko tahsil edilemiyor. Pert olan araç için yeniden ÖTV'siz araç alınabiliyor.
 

ENGELLİ BİREY VEFAT EDERSE ÖTV ÖDENİR Mİ?

Engelli araç sahibi vefat ettiğinde, araç mirasçıların ortak malı haline dönüşüyor ve yasal mirasçılara intikal ediyor. 10 yıllık süre dolmadan vefat halinde, araç mirasçılara veraset yoluyla geçerse ÖTV ödenmiyor. Ancak aracın kullanımı ve satışı için mirasçıların feragatnamesi veya mahkeme kararıyla tek kişi üzerine devri gerekiyor. 10 yıllık süre dolmasından itibaren satış yapıldığında ÖTV ödemesi gerçekleşmiyor.
 

ENGELLİ ARAÇ YAKINI ADINA ALINABİLİR Mİ?

Küçük yaşta çocuğu olanlar, yaşı ilerlemiş kişiler yerine çocukları üzerine alınmak istenen araçlar için düzenleme yok. Küçük yaşta da olsa yaşı ilerlemiş de olsa araç engelli bireyin adına tescil ediliyor.

Araç engelli adına alınarak birinci derece yakınları (eş, anne, baba, çocuklar) tarafından kullanılabiliyor.
 

EN UCUZDAN EN PAHALIYA ÖTV'SİZ ARAÇLAR

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump – 916.071 TL
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel – 919.220 TL
Fiat Egea Urban 1.6 Manuel – 964.221 TL
Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel – 1.002.792 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump – 1.020.214 TL
Fiat Egea Easy 1.6 Otomatik – 1.079.935 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style – 1.080.000 TL
 

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.057.562 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump – 1.089.642 TL
Fiat Egea Street 1.6 Otomatik – 1.102.435 TL
Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik – 1.112.077 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style – 1.124.999 TL
Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik – 1.126.793 TL
Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik (yeni liste) – 1.128.149 TL
Renault Clio Evolution Plus TCe 115 EDC – 1.130.184 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg – 1.135.285 TL

 

ORTA SEGMENT

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S – 1.138.673 TL
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp – 1.141.714 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite – 1.121.785 TL

 

Fiat Egea Limited 1.6 Otomatik – 1.252.900 TL
Renault Clio Esprit Alpine TCe 115 EDC – 1.256.740 TL
Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp – 1.196.925 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S – 1.205.340 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S – 1.235.896 TL

ÜST SEGMENT

Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp – 1.275.628 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 1.327.258 TL
Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S – 1.322.007 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT – 1.321.552 TL
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT – 1.352.140 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT – 1.489.199 TL
 

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT – 1.495.081 TL
Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp – 1.507.709 TL
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT – 1.506.258 TL
Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 1.426.740 TL
Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 1.616.657 TL
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT – 1.603.500 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT – 1.603.500 TL

 

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ

Emekliler için verilen ve ÖTV'siz araç almalarını sağlayacak kanun teklifi Meclis'te komisyonda olsa da henüz görüşmeleri gerçekleşmedi. Kanun teklifinin hayata geçeceğine dair emareler bulunmuyor. Milyonlarca emekliyi beklentiye sokan bu durum nedeniyle internette dolaşan ve asılsız gelişmelere itibar edilmemesi gerekiyor.
 

17 MİLYON EMEKLİ, 34 MİLYON ARAÇ VAR

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunurken trafikte olan araç sayısı 34 milyon seviyesinde. Yıllık sıfır araç satışı da 1,3 milyon seviyesinde bulunduğundan dolayı düzenlemenin çıkması halinde ikinci el otomobil fiyatları dip yapıp, piyasada sıfır araç kalmayabilir ve bu durum geçtiğimiz yıllardaki karaborsacılığı yeniden ortaya çıkarabilir.
 

