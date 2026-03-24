Petrol uçtu, fiyatlar arttı! İşte sürücülerin 'elektrik almaya başladığı' yeni otomobiller

Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların petrol fiyatlarını tırmandırması, Türkiye’de pompa etiketlerini yeniden hareketlendirdi. Akaryakıt zamları karşısında manevra alanı daralan otomobil kullanıcıları ise çözümü teknolojide buluyor. Artan maliyet baskısı, tüketiciyi geleneksel motorlardan hızla uzaklaştırırken elektrikli araçlara olan ilgiyi zirveye taşıdı.

İşte sürücülerin 'elektrik almaya başladığı' araçlardan tüm detaylar... 

Sektör temsilcileri, küresel belirsizliklerin sürmesi hâlinde fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekerken, özellikle motorinde 80 lira seviyesinin aşılabileceği öngörülüyor. Artan maliyetler sebebiyle dizel otomobillerin yerini ise son dönemde hibrit ve elektrikli araçlar almaya başladı.

Ortalama bir dizel otomobilin 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt tükettiği dikkate alındığında, mevcut fiyatlarla bu mesafenin maliyeti 400-450 lira seviyesine ulaşıyor. Benzer tüketim değerine sahip benzinli bir araçta ise 100 kilometrelik yakıt maliyeti 380-420 lira arasında değişiyor. Hibrit otomobillerde ise elektrik destekli motor yapısı sayesinde yakıt tüketimi önemli ölçüde düşüyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; tüketimin 3 litre seviyelerine kadar gerileyebildiği bu araçlarda, 100 kilometrelik mesafe yaklaşık 200-250 lira maliyetle katedilebiliyor. Elektrikli otomobillerde ise tablo çok daha dikkat çekici. Ortalama 16 kWh enerji tüketen bir elektrikli araç, 100 kilometrede kullanım şekline bağlı olarak 50 lira ile 120 lira arasında bir maliyet oluşturuyor. Bu rakam, ev tipi şarj ile daha düşük seviyelerde kalırken, hızlı şarj (DC) istasyonlarında daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

MÜŞTERİLERİN TERCİHİ DEĞİŞTİ 

Tüm bu veriler, yükselen akaryakıt fiyatlarının tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin daha da artması bekleniyor. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan galerici Şeyhmus Nalkıran “Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, müşterinin tercihlerini tamamen değiştirdi.

BENZİNE ALTERNATİF ARAYIŞI 

Eskiden showrooma gelenlerin büyük çoğunluğu ‘dizel mi benzin mi’ diye sorardı, şimdi ise doğrudan hibrit ve elektrikli araçları soruyor. Özellikle 100 kilometrede 400 liranın üzerinde yakıt maliyetiyle karşılaşan kullanıcı, alternatif arayışına giriyor. Elektrikli araçların 50-100 lira bandındaki kullanım maliyeti ciddi bir avantaj sağlıyor. 

Bu da talebi hızla artırıyor. Ancak talep bu hızla artmaya devam ederse, özellikle ikinci el elektrikli ve hibrit araç fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz olur. Şu an bile piyasada temiz elektrikli araç bulmak zorlaştı, fiyatlar da buna paralel olarak yukarı gidiyor” diye konuştu.

