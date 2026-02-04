Menü Kapat
TGRT Haber
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

Şubat 04, 2026 17:15
1
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

Peugeot, hafif ticari araç modellerine yönelik kredi seçenekleriyle şubat ayına özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2008, 3008, 5008 ve E-208 sınıflarında göze çarpan hafif ticari araç modellerinde kredi seçenekleriyle şubatta Peugeot sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlarla öne çıkıyor.

İşte o kampanyadan detaylar ve öne çıkan rakamlar... 

 

2
peugeot şubat kampanyası

KAMPANYADA HANGİ ARAÇLAR VAR?

Fastback SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli sadece tüzel müşterilere özel 700 bin liraya 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneğiyle kullancılarını bekliyor.

B-SUV segmentinde Peugeot 2008, sadece tüzel müşterilere özel 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi sunuyor.

 

3
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

ELEKTRİKLİ MODELDE KAMPANYA 

Markanın yüzde 100 elektrikli E-208 modelinde bireysel müşterilere özel 350 bin 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli krediyle şubatta otomobil severleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor. Markanın hafif ticari araç modellerinde ise 1 milyon liraya varan kredi olanakları bulunuyor.

 

4
E-3008

HAFİF TİCARİ MODELLER 

Marka, binek otomobil yelpazesinin yanı sıra, yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayı şubatta kolaylaştırıyor.

Bu ay boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, fastback SUV tasarımıyla öne çıkan, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008'in tüm donanım seçenekleri ve yüzde 100 elektrikli E-3008'in "Allure" donanımlı versiyonunda, sadece tüzel müşterilere özel 700 bin liraya 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

 

5
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

B-SUV segmentinde PEugeot 2008, sadece tüzel müşterilere özel 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi sunuyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008 ise tüzel müşterilere özel 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli krediyle sunuluyor.

Yedi koltuklu oturma düzeni ve 21" Panoramik i-Cockpit teknolojisiyle Peugeot 5008 GT donanım seviyesinde ve yüzde 100 elektrikli E-5008 Allure donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon lira için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi sunuluyor.

 

6
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

TİCARİ ARAÇLARDA KAMPANYA 

Sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler, bireysel müşterilere özel 350 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Marka, şubatta hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faiz kredili teklifleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla Rifter'ın manuel şanzımanlı Allure donanım seviyesinde bireysel müşterilere özel 500 bin liraya 9 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

 

7
peugeot Partner Van

Rifter'ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyelerinde ise bireysel müşterilere özel 700 bin liraya 9 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Partner Van modelinde şubat boyunca 600 bin liraya 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi olanağı yer alıyor. Expert Van modellerinde 600 bin liraya 9 ay vade ve sıfır faizli ticari kredi, Expert Traveller modelinde ise 1 milyon liraya 6 ay vade ve sıfır faizli ticari kredi sunulurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonlarında ve yeni Boxer Minibüs modellerinde ise 1 milyon lira için 6 ay vade ve sıfır faizli ticari kredi imkanı bulunuyor.

