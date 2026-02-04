Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi

B-SUV segmentinde PEugeot 2008, sadece tüzel müşterilere özel 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi sunuyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008 ise tüzel müşterilere özel 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli krediyle sunuluyor.

Yedi koltuklu oturma düzeni ve 21" Panoramik i-Cockpit teknolojisiyle Peugeot 5008 GT donanım seviyesinde ve yüzde 100 elektrikli E-5008 Allure donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon lira için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi sunuluyor.