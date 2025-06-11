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 | Suat Vilgen

Porsche 911'İ hiç böyle görmediniz! Artık araziyi de fethedecek

Efsanevi Porsche 911, arazi için yeni baştan inşa edildi. Russell Built Fabrication’ın geliştirdiği özel versiyon, geniş gövdesi, yükseltilmiş süspansiyonu ve karbon fiber yapısıyla artık sadece asfaltta değil dağda da hünerlerini sergileyecek.

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Porsche 911'İ hiç böyle görmediniz! Artık araziyi de fethedecek
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 13:43

Porsche 911 denince akla yüksek performanslı asfalt canavarı gelir. Ancak bu kez işler değişiyor. Alman otomobil devi, klasik 911’e sıra dışı bir dokunuş yaparak onu vahşi doğaya uyarladı.

Porsche 911'İ hiç böyle görmediniz! Artık araziyi de fethedecek

"SAFARİ 911"

Kaliforniyalı modifikasyon firması Russell Built Fabrication tarafından yeniden yorumlanan bu model, geniş gövde kiti ve arazi kabiliyetiyle adeta modern bir "Safari 911"e dönüştü.

Porsche 911'İ hiç böyle görmediniz! Artık araziyi de fethedecek

TAMAMEN YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Topspeed'in haberine göre, 1978 model Porsche 911 SC platformu üzerine inşa edilen bu özel versiyon, sıradan bir makyaj operasyonunun çok ötesinde. Şasi baştan sona elden geçirilmiş, karbon fiber gövde panelleriyle hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlanmış. Aracın sadece görünümü değil, karakteri de baştan yaratılmış.

Porsche 911'İ hiç böyle görmediniz! Artık araziyi de fethedecek
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SADECE PİSTTE DEĞİL, DAĞDA DA İDDİALI

Geliştirilen süspansiyon sistemi sayesinde, bu 911 artık sadece virajları değil, kayalıkları da fethetmeye hazır. Araç, yüksek yerden yükseklik ve geniş palet yapısıyla her türlü zeminde dengeli bir sürüş sunuyor. Tüm bu özellikleriyle, klasik bir spor otomobilin arazi canavarına nasıl evrilebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri.

ETİKETLER
#porsche
#arazi aracı
#Otomobil
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