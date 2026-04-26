Porsche rotayı değiştiriyor: Bugatti ve Rimac hisselerini satıyor

ABD’Lİ KONSORSİYUM DEVREYE GİRİYOR

Satış planına göre Porsche’nin Bugatti Rimac’taki yüzde 45’lik ve Rimac Group’taki yüzde 20,6’lık payı, ABD merkezli bir yatırım konsorsiyumuna devredilecek. Bu grubun başını HOF Capital çekerken, en büyük yatırımcı olarak BlueFive Capital öne çıkıyor. Sürece ABD ve Avrupa’dan farklı kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu belirtiliyor.

Henüz rakamlar açıklanmış değil ama satışın büyüklüğünün Porsche’nin yıl sonu finansallarında netleşmesi bekleniyor. Yani işin ekonomik boyutu biraz daha sonra netleşecek.

Regülasyon onaylarının ardından Rimac tarafında dengelerin değişmesi muhtemel. Mate Rimac liderliğindeki şirketin kontrol gücü artarken, HOF Capital’in de Rimac Group içinde ciddi bir söz sahibi olması bekleniyor. Açıkçası, garajında eski BMW’leri elektrikliye çevirerek başlayan bir hikâyenin buraya gelmesi, sektör açısından da dikkat çekici.