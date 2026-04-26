Porsche rotayı değiştiriyor: Bugatti ve Rimac hisselerini satıyor

Finansal baskılarla karşı karşıya kalan Porsche, Bugatti ve Rimac’taki tüm hisselerini elden çıkararak odağını yeniden ana işine çeviriyor.
Alman otomotiv devi Porsche, son dönemde yaşadığı finansal dalgalanmaların ardından önemli bir karar aldı. Şirket, ortağı olduğu Bugatti ve Rimac Group’taki hisselerini satma sürecine giriyor. Bu hamle, Porsche’nin yeniden çekirdek işine odaklanma isteğinin en net göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.
Satış planına göre Porsche’nin Bugatti Rimac’taki yüzde 45’lik ve Rimac Group’taki yüzde 20,6’lık payı, ABD merkezli bir yatırım konsorsiyumuna devredilecek. Bu grubun başını HOF Capital çekerken, en büyük yatırımcı olarak BlueFive Capital öne çıkıyor. Sürece ABD ve Avrupa’dan farklı kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu belirtiliyor.
Henüz rakamlar açıklanmış değil ama satışın büyüklüğünün Porsche’nin yıl sonu finansallarında netleşmesi bekleniyor. Yani işin ekonomik boyutu biraz daha sonra netleşecek.
Regülasyon onaylarının ardından Rimac tarafında dengelerin değişmesi muhtemel. Mate Rimac liderliğindeki şirketin kontrol gücü artarken, HOF Capital’in de Rimac Group içinde ciddi bir söz sahibi olması bekleniyor. Açıkçası, garajında eski BMW’leri elektrikliye çevirerek başlayan bir hikâyenin buraya gelmesi, sektör açısından da dikkat çekici.
Resmi açıklamalarda “çekirdek işlere odaklanma” vurgusu öne çıkıyor. Ama kulislerde konuşulanlar biraz daha farklı. Sektör analistlerine göre bu satışın arkasında doğrudan finansal baskı var.
2025 yılı Porsche için pek parlak geçmedi. Şirketin operasyonel kârı tam yüzde 93 oranında geriledi. Bu ciddi düşüşte, elektrikli araç stratejisinde yapılan yön değişikliğinin etkisi büyük. Tam elektrikli dönüş planlarını yavaşlatan marka, yeniden içten yanmalı ve hibrit modellere ağırlık vermeye başladı.
Bu tablo yalnızca Porsche’yi değil, ana şirket olan Volkswagen Group’u da baskı altına aldı. Yani zincirleme bir etki söz konusu.
Porsche’nin Rimac’a yaptığı erken dönem yatırımı aslında oldukça stratejikti. Bu sayede Rimac, küresel ölçekte güçlü bir mühendislik oyuncusu haline geldi. 2021’de kurulan Bugatti Rimac ortaklığı ise markanın yeni dönemini şekillendirdi.
Bu iş birliği Porsche’ye de katkı sağladı. Özellikle elektrikli araç teknolojileri tarafında önemli kazanımlar elde edildi. Yani bu ortaklık, tek taraflı bir hikâye değildi.