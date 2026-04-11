Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

Otomobil sahiplerinin kaputu açıp motor sularını kontrol etmesi, yağ seviyesine bakması ve eksilen sıvıları tamamlaması, araç sağlığı için son derece rutin ve faydalı bir alışkanlıktır. Özellikle ön cam silecek suyunun deposu boşaldığında, çoğu sürücü eline aldığı bir şişe musluk suyunu veya evden getirdiği hazır pet şişe suyunu doğrudan o mavi kapaklı hazneye boca eder. Görünüşte son derece masum, pratik ve bedava olan bu işlem, aslında kaputun altında zaman ayarlı bir bomba kurmaktan farksızdır. Birkaç damla çamuru temizlemek, tozu silmek veya yağmurlu havalarda görüşü açmak için cama fışkırtılan o masum suların, sistemin içindeki o incecik boruları nasıl felç ettiği, silecek motorunu nasıl geri dönülemez şekilde yaktığı ve cama nasıl zımpara etkisi yaptığı çoğu zaman çok geç fark edilir. İnsanların kendi içtikleri suyun otomobile zarar vermeyeceği yanılgısı, sanayi sitelerinde binlerce liralık servis faturalarına dönüşür.

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

KİREÇLENMENİN İLERLEYİŞİ VE TIKANAN PÜSKÜRTÜCÜ OYUKLARI

Evlerdeki çaydanlıkların, su ısıtıcılarının veya çamaşır makinelerinin rezistanslarında oluşan o kalın, sert ve beyaz kireç tabakası herkes tarafından bilinir. Şebeke sularının ve hatta içme sularının içerisinde bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve çeşitli mineraller bulunur. Musluk suyu silecek deposuna doldurulduğunda, motor kaputunun altında oluşan o devasa yüksek ısı nedeniyle suyun içindeki bu mineraller hızla ayrışır ve kristalleşmeye başlar. Deponun dibinde, plastik hortumların çeperlerinde ve özellikle suyu cama püskürten o mikroskobik fıskiye deliklerinde devasa bir kireç tortusu birikir. Zamanla bu delikler tamamen tıkanır, silecek kolunu çektiğinizde cama su gitmemeye başlar. Çoğu sürücü bu durumu fark ettiğinde fıskiye deliklerini bir toplu iğneyle açmaya çalışır; ancak bu hareket kireç tabakasını daha da içeri iterek sistemi tamamen kullanılamaz hale getirir ve fıskiye memelerinin tamamen değiştirilmesini zorunlu kılar.

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

SİLECEK MOTORUNU YAKAN ZORLANMA

Tıkanıklık sadece fıskiyelerde kalsa basit bir iğne müdahalesi veya küçük bir hortum değişimiyle sorun çözülebilir. Ancak asıl büyük felaket, sistemin kalbi olan silecek pompasında yaşanır. Kireç tortuları yüzünden daralan hortumlardan suyu basmaya çalışan elektrik motoru, normalin üç dört katı daha fazla sıvı direnciyle karşılaşır. Bu direnci aşmak ve suyu cama ulaştırmak için aşırı güç çeken silecek pompası inanılmaz derecede ısınır. Kısa bir süre sonra içindeki bakır bobinler yanarak motor tamamen iflas eder. Günümüz otomobillerinde silecek motorunu değiştirmek sadece küçük bir parçayı alıp takmak anlamına gelmez. Çoğu modern araçta bu pompaya ve su deposuna ulaşmak için aracın ön tamponunun, davlumbazlarının, silecek kollarının ve hatta bazen far sistemlerinin tamamen sökülmesi gerekir. Sırf bedava olduğu için konulan bir şişe musluk suyu, saatlerce sürecek bir işçilik faturası ve orijinal parça maliyetiyle devasa bir ekonomik yıkım meydana getirir.

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

KIŞ AYLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Musluk suyu veya saf su kullanmanın bir diğer ölümcül hatası ise kış aylarında ortaya çıkar. Normal suyun donma noktası sıfır derecedir. Hava sıcaklıkları aniden düştüğünde, silecek deposundaki, hortumlardaki ve fıskiyelerdeki su tamamen buz tutar. Fiziğin en temel kurallarından biri olarak su donduğunda hacmi genişler. Silecek deposunun içindeki su buza dönüştüğünde, o sert plastik depoyu içten dışa doğru çatlatır veya tamamen patlatır. Aynı zamanda ince taşıyıcı hortumlar yırtılır ve fıskiye uçları kırılır. Sabah araca binip donmuş cama su fışkırtmak için düğmeye basıldığında, zaten buz içinde kalmış olan silecek motoru dönmeye çalışır ve anında yanar. Donmaya karşı dirençli özel antifrizli silecek suları yerine musluk suyu kullanmak, kışın ortasında tüm cam temizleme sistemini baştan aşağı yenilemeyi gerektiren korkunç bir hatadır.

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

CAM ÇİZİKLERİ VE GECE GÖRÜŞÜNÜ SIFIRA İNDİREN MİKRO HASARLAR

Musluk suyunun zararları sadece deponun veya motorun içiyle sınırlı kalmaz. Kireç ve mineral bakımından çok zengin olan bu su cama fışkırtıldığında, güneşin, rüzgarın ve motor sıcaklığının etkisiyle saniyeler içinde kurur. Suyun içindeki o sert mineral kristalleri ön camın yüzeyinde kalır. Silecek lastikleri bu görünmez kristallerin üzerinden her sildiğinde, camın üzerinde devasa bir zımpara etkisi meydana gelir. Zamanla silecek lastiklerinin o yumuşak yapısı yırtılır ve işlevini yitirir. 

Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

Daha da kötüsü, ön camda oluşan bu mikro çizikler gündüzleri çok belli olmasa da, gece sürüşlerinde karşıdan gelen araçların far ışıklarını devasa parlamalara ve ışık patlamalarına dönüştürerek sürücünün görüş alanını tamamen körleştirir. Görüş kalitesini korumak, silecek lastiklerinin ömrünü uzatmak ve tüm sistemi çürümekten kurtarmak için musluk suyu veya içme suyu yerine kesinlikle kireçten arındırılmış saf su ve mevsime uygun, deterjan katkılı kaliteli cam suyu sıvıları kullanılmalıdır. Otomobilin her detayı, doğru kimyasallarla buluştuğunda uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

