Pratik olsun diye arabanızın silecek suyuna bunu koyuyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Fark etmeden binlerce liralık tamir masrafı çıkarıyorsunuz

Otomobil sahiplerinin kaputu açıp motor sularını kontrol etmesi, yağ seviyesine bakması ve eksilen sıvıları tamamlaması, araç sağlığı için son derece rutin ve faydalı bir alışkanlıktır. Özellikle ön cam silecek suyunun deposu boşaldığında, çoğu sürücü eline aldığı bir şişe musluk suyunu veya evden getirdiği hazır pet şişe suyunu doğrudan o mavi kapaklı hazneye boca eder. Görünüşte son derece masum, pratik ve bedava olan bu işlem, aslında kaputun altında zaman ayarlı bir bomba kurmaktan farksızdır. Birkaç damla çamuru temizlemek, tozu silmek veya yağmurlu havalarda görüşü açmak için cama fışkırtılan o masum suların, sistemin içindeki o incecik boruları nasıl felç ettiği, silecek motorunu nasıl geri dönülemez şekilde yaktığı ve cama nasıl zımpara etkisi yaptığı çoğu zaman çok geç fark edilir. İnsanların kendi içtikleri suyun otomobile zarar vermeyeceği yanılgısı, sanayi sitelerinde binlerce liralık servis faturalarına dönüşür.