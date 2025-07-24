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 | Murat Makas

Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir

Haziran ayında Avrupa genelinde otomobil satışları yüzde 5,1 düşerek 1,24 milyon adete geriledi. Tesla art arda altıncı ayında da satış kaybı yaşadı, satışları yüzde 22,9 düşerken pazar payı azalmaya devam etti.

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Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:12

'da satışları haziran ayında ciddi bir düşüş yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve İngiltere genelinde yeni araç satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 azalarak 1,24 milyon adete geriledi.

Otomotiv devleri de bu daralmadan payını aldı. Haziranda Volkswagen'in satışları yıllık bazda yüzde 6,1, Stellantis'in yüzde 0,6, Renault'nun yüzde 12,3 ve Hyundai'nin yüzde 8,7 düştü. Özellikle Renault'daki çift haneli düşüş dikkat çekti.

Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir

TESLA ALTINCI AYDA DA DÜŞÜŞTE

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasına rağmen, 'nın satış grafiği aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Haziran ayında şirketin satışları yüzde 22,9 geriledi, pazar payı ise yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e düştü. Bu, Tesla için arka arkaya altıncı düşüş ayı anlamına geliyor.

Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir

ÇİNLİ ÜRETİCİLER ATAĞA GEÇTİ

Avrupalı üreticiler, Çinli markalarla rekabette zorlanıyor. 'in dev üreticilerinden BYD ve diğer markaların toplam pazar payı bir yılda ikiye katlandı ve yüzde 4,5'e ulaştı. Avrupa'nın elektrikliye geçişteki düzenlemeleri, Çinli üreticiler için adeta fırsata dönüşmüş durumda.

Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir

AB'DE SATIŞLAR YÜZDE 7,3 AZALDI

Sadece Avrupa Birliği özelinde bakıldığında da tablo benzer: Otomobil satışları yılın ilk yarısında yüzde 7,3 oranında düştü. Ancak hibrit ve elektrikli modellerde artış var. Tam (BEV) satışları yüzde 7,8 artarken, hibrit araçlar (HEV) yüzde 41,6 ve şarj edilebilir hibritler (PHEV) yüzde 6,1 oranında yükseldi.

Avrupa'daki düşmesi sonrası Türkiye pazarına ağırlık veren Tesla'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla araç getirmesi ihtimal dahilinde.

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#Otomobil
#çin
#tesla
#avrupa
#elektrikli araç
#satışlar
#Otomobil
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