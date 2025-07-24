Rakamlar açıklandı: Tesla'dan yeni Türkiye hamlesi gelebilir

Avrupa'da otomobil satışları haziran ayında ciddi bir düşüş yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve İngiltere genelinde yeni araç satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 azalarak 1,24 milyon adete geriledi.

Otomotiv devleri de bu daralmadan payını aldı. Haziranda Volkswagen'in satışları yıllık bazda yüzde 6,1, Stellantis'in yüzde 0,6, Renault'nun yüzde 12,3 ve Hyundai'nin yüzde 8,7 düştü. Özellikle Renault'daki çift haneli düşüş dikkat çekti.

TESLA ALTINCI AYDA DA DÜŞÜŞTE

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasına rağmen, Tesla'nın satış grafiği aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Haziran ayında şirketin satışları yüzde 22,9 geriledi, pazar payı ise yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e düştü. Bu, Tesla için arka arkaya altıncı düşüş ayı anlamına geliyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER ATAĞA GEÇTİ

Avrupalı üreticiler, Çinli markalarla rekabette zorlanıyor. Çin'in dev üreticilerinden BYD ve diğer markaların toplam pazar payı bir yılda ikiye katlandı ve yüzde 4,5'e ulaştı. Avrupa'nın elektrikliye geçişteki düzenlemeleri, Çinli üreticiler için adeta fırsata dönüşmüş durumda.

AB'DE SATIŞLAR YÜZDE 7,3 AZALDI

Sadece Avrupa Birliği özelinde bakıldığında da tablo benzer: Otomobil satışları yılın ilk yarısında yüzde 7,3 oranında düştü. Ancak hibrit ve elektrikli modellerde artış var. Tam elektrikli araç (BEV) satışları yüzde 7,8 artarken, hibrit araçlar (HEV) yüzde 41,6 ve şarj edilebilir hibritler (PHEV) yüzde 6,1 oranında yükseldi.

Avrupa'daki satışlar düşmesi sonrası Türkiye pazarına ağırlık veren Tesla'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla araç getirmesi ihtimal dahilinde.