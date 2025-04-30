Range Rover elektrikli SUV pazarına giriyor! Donmuş göllerde test edildi, podyuma hazır

İlk elektrikli Range Rover'ın önümüzdeki birkaç ay içinde showroomlarda yerini alması bekleniyor. Resmi çıkışına az bir süre kala otomobil İsveç'te test edilirken görüntülendi.

Range Rover, bu yıl içinde ilk elektrikli aracını tanıtmaya hazırlanıyor. JLR (Jaguar Land Rover), yılın başında yaptığı açıklamada, Range Rover Electric için 57 bin kişinin bekleme listesinde olduğunu duyurmuştu.

Şirket, yeni modelin elektrikli lüks SUV anlayışını "benzersiz bir sürüş deneyimiyle" yeniden tanımladığını iddia ediyor. Bu iddiayı desteklemek için Range Rover, ilk elektrikli SUV'unu İsveç'teki dondurucu koşullarda test ediyor.

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER TEST EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni araç, donmuş göller ve zorlu arazilerde yaklaşık 72.000 kilometrelik test sürecinden geçti. Son test aşamasında mühendisler, yeni termal yönetim sistemlerini deneme fırsatı buldu. ThermAssist adı verilen yeni termal yönetim sistemi, ısı enerjisi tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabiliyor ve -10°C gibi düşük sıcaklıklarda itiş sistemi ya da kabini ısıtmak için tasarlanmış.

Şirket, ThermAssist'in sürüş menzilini optimize etmeye yardımcı olduğunu ve aşırı sıcaklıkların şarj performansı üzerindeki etkisini en aza indirdiğini belirtiyor.

Araca entegre edilen 800V batarya sistemi, JLR tarafından şirket içinde geliştirilen ilk batarya olma özelliği taşıyor. 117 kWh kapasitesine sahip batarya, 344 prizmatik hücreden oluşuyor ve yüksek enerji yoğunluğu, uzun menzil ve kısa şarj süresi vaat ediyor.

Hem yol hem de arazi performansı için tasarlanan elektrikli SUV, tek pedallı sürüş ve değiştirilebilir çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi gibi yeni eklentilere sahip. Range Rover, tek pedallı sürüş sistemini Arctic test merkezinde 28 ve 17 derecelik eğimlerde başarıyla denedi.

JLR Araç Mühendisliği Direktörü Matt Becker, aracın markaya özgü sürüş deneyimini koruduğunu belirtti: "Range Rover'ın tüm temel özelliklerini yeni ve ileri teknolojilerle birleştirerek markanın imzası olan sürüş deneyimini koruyoruz."