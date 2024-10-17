Rekabet vatandaşa yarayacak! Ucuz elektrikli otomobil üretimi başladı

17 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:26

Çin otomobil markalarının bir anda otomobil piyasasında çıkış yakalaması Avrupalı markaları harekete geçirdi. Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticileri yeni elektrikli araçlarını tanıttı. Avrupa otomobil endüstrisi ucuz fiyatlı elektrikli otomobil üretimine hız verdi.

Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticileri, Paris Otomobil Fuarı’nda dikkat çeken yeni elektrikli araçlarını (EV) tanıttı. Özellikle düşük maliyetli modellerin öne çıkması, Çin markalarına kaptırılan pazar payını geri alma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu yıl fuara damgasını vuran en önemli detay, Citroen, Peugeot​ ve Renault gibi dev markaların uygun fiyatlı elektrikli araç​ modellerini tanıtması oldu. Bu hamle, hem düşen talebi canlandırmayı hem de Çinli rakiplerle rekabeti artırmayı hedefliyor.

İki yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı, otomobil dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Bu yılki fuar, 16 Ekim Pazartesi günü başladı ve 22 Ekim’e kadar devam edecek. Uzmanlar, bu fuarın Avrupa otomobil endüstrisi için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor. Avrupa'nın elektrikli araç yarışında geri kaldığını düşünen birçok kişi, bu fuarda sergilenen yeni modellerin piyasaya hareket getireceğini umuyor.

ÇİN TEHDİDİNE KARŞI YENİ UCUZ MODELLER

Avrupa, uygun fiyatlı elektrikli araç sıkıntısı ve şarj altyapısının yetersizliği gibi sorunlarla boğuşurken, Çin, daha ucuz elektrikli araçlarla pazar payını hızla artırıyor. Verilere göre, Çin’de elektrikli bir aracın ortalama fiyatı 31.000 euro iken, Avrupa’da bu rakam 66.000 euro seviyesinde.

Bu fiyat farkı, Avrupa markalarının Çinli rakipleriyle rekabet etmesini zorlaştırıyor. Ancak fuarda tanıtılan yeni modellerle bu durumun değişebileceği düşünülüyor. Örneğin, Renault, tamamen elektrikli Twingo E-Tech prototipini sergiledi ve 2026’da piyasaya sürülecek bu modelin başlangıç fiyatının 20.000 euro’nun altında olacağını açıkladı. Aynı şekilde, markanın Dacia kolu da 20.000 euro’dan daha ucuz fiyatıyla dikkat çeken Spring modelini tanıttı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA UYGUN FİYAT DÖNEMİ

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Paris Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, insanların uygun fiyatlı araçlar aradığını belirtti. “Dacia, elektrikli araçlarda da uygun fiyatlı mobilite sunma görevini sürdürüyor” diyen Le Vot, 2024 yılında piyasaya sürülecek olan yeni Spring modelinin hem tasarım hem de teknik açıdan yenilendiğini vurguladı.

Dacia’nın uygun fiyatlı elektrikli araç hamlesi, Avrupa pazarında önemli bir fark oluşturabilir. Şu ana kadar Avrupa’da 150.000’den fazla Spring modeli satıldı ve bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Ulaşım ve Çevre kampanya grubunun kıdemli direktörü Julia Poliscanova, bu yıl Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeni ve uygun fiyatlı elektrikli araçların, Avrupa’da elektrikli araç satışlarını hızla artırabileceğini belirtti. Poliscanova, “Bu yıl piyasada uygun fiyatlı modeller yoktu, ancak yeni modellerle birlikte insanlar bu araçları satın almaya başlayacak” dedi.

Uzmanlar, elektrikli araç satışlarının 2025 yılında Avrupa pazarında yüzde 24’lük bir paya ulaşabileceğini öngörüyor. Bu oran, 2023’te yüzde 14 seviyesindeydi.